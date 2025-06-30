Названо количество мин, обезвреженных за неделю в Карабахе

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана за прошедшую неделю (с 23 по 29 июня) было обнаружено и обезврежено 85 противопехотных, 18 противотанковых мин, 524 неразорвавшихся боеприпасов.

Как передает Day.Az, об этом говорится в еженедельном отчете, опубликованном Агентством Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) о гуманитарных операциях по разминированию, проведенных в Тертере, Агдаме, Агдере, Лачине, Физули, Шуше, Ходжалы, Ханкенди, Кяльбаджаре, Ходжавенде, Джебраиле, Губадлы и Зангилане.

Согласно информации, 1350,8 гектара земли были очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Ранее мы сообщали, что в Агдамском районе полицейский подорвался на мине.