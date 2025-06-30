США и Индия могут подписать соглашение по торговле осенью

Вашингтон и Нью-Дели могут подписать всеобъемлющее торговое соглашение осенью 2025 года.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщила в воскресенье американская газета Politico.

Как уточняется в публикации, стороны уже достигли некоторых договоренностей, касающихся сельскохозяйственной продукции и энергоносителей, а также отмены части пошлин. Ожидается, что "более всеобъемлющее соглашение может последовать позднее осенью", пояснили источники издания. По их словам, переговоры осложняются тем, что "администрация [президента США Дональда] Трампа просит Индию снизить торговые барьеры, а взамен предлагает лишь отменить некоторые из недавно введенных [Вашингтоном] пошлин".

Как подчеркивает издание, Трамп также затрудняет эти торговые переговоры, регулярно упоминая о том, что ему удалось предотвратить войну между Индией и Пакистаном. Он выступает с этим утверждением, несмотря на неоднократные заявления Нью-Дели о том, что посредничество американского лидера не требовалось. Индийские должностные лица не раз указывали, что Нью-Дели не нуждается в посредничестве третьей стороны для урегулирования кашмирской проблемы с Пакистаном.

Американский лидер 27 июня заявил, что США надеются вскоре достичь с Индией договоренностей о торговле. "У нас намечаются замечательные сделки. У нас может надвигаться сделка с Индией. Очень крупная. Мы откроем [для американского бизнеса] Индию", - отметил он, но не привел подробностей. В марте глава вашингтонской администрации заверил, что власти Индии намерены значительно снизить пошлины в отношении американкой продукции.

Ранее в США назвали причину срыва торговых переговоров с Канадой.