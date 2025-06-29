В США назвали причину срыва торговых переговоров с Канадой

США прекращают все торговые переговоры с Канадой до тех пор, пока страна не снизит налоги на цифровые услуги. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп. Его процитировало издание The Globe and Mail, передает Day.Az.

Он назвал этот налог вопиющим и предупредил, что в течение семи дней Вашингтон сообщит Оттаве тариф, который она будет платить за ведение бизнеса с Соединенными Штатами.

Издание напомнило, что Канада ввела налог на цифровые услуги в прошлом году. Он смоделирован по образцу аналогичных сборов в европейских странах и предполагает трехпроцентную плату за услуги, предоставляемые крупными технологическими компаниями в Канаде. Есть мнение, что особенно сильно данный налог почувствуют такие американские гиганты, как Amazon, Google, Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), Uber и Airbnb.

Рассуждая о такой политике канадских властей Трамп заявил, что у США "есть все карты" и что Вашингтон располагает над Канадой экономической властью, которой американцы, однако, не хотели бы пользоваться.