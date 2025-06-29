В Приморье загорелся катамаран с людьми на борту

У берегов Приморского края произошел пожар на катамаране "Мерлион". Об этом сообщил Telegram-канал 112, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его данным, судно загорелось в акватории залива Петра Великого. На его борту находились 12 человек. Все они были спасены проходящими рядом судами. В результате инцидента никто не пострадал.

Журналисты отметили, что к катамарану направились спасатели Владивостокского ПСО. Обстоятельства произошедшего и причины уточняются.

ТАСС сообщает, что загорелся туристический катамаран, принадлежащий компании "Корсар". В Приморском следственном отделе на транспорте заявили, что на место инцидента направили специальные службы.