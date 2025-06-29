Какие культурные мероприятия, связанные с Россией, были отменены в Азербайджане?

Назван список связанных с Россией мероприятий, отмененных в связи с жестокостью в отношении азербайджанцев в российском городе Екатеринбурге.

Как сообщает Day.Az, соответствующую информацию распространил iTicket.az.

Согласно информации, отменены следующие мероприятия:

- Yumor Fest (18.07.2025, Sea Breeze Resort);

- Концерт Басты (30.08.2025, Sea Breeze Resort);

- Балет "Щелкунчик" (11.10.2025, Дворец Гейдара Алиева);

- Балет "Лебединое озеро" (11.10.2025, Дворец Гейдара Алиева);

- Концерт Сергея Безрукова (17.10.2025, Дворец Гейдара Алиева);

- Балет "Ромео и Джульетта" (12.10.2025, Дворец Гейдара Алиева);

- Балет "Дюймовочка" (12.10.2025, Дворец Гейдара Алиева);

- Стендап Евгения Синякова (01.11.2025, Оперная студия);

- Концерт Леонида Агутина и Анжелики Варум (23.11.2025, Дворец Гейдара Алиева);

- Фламенко-спектакль "Мастер и Маргарита" (20.12.2025, Оперная студия);

- Фламенко-балет "Щелкунчик" (20-21.12.2025, Оперная студия).

Напомним, что в Азербайджане отменяются все культурные мероприятия, в том числе концерты, фестивали, спектакли, выставки и другие, запланированные к проведению российскими государственными и частными учреждениями. Об этом Trend сообщили в Министерстве культуры Азербайджана.

"В связи с преднамеренными и внесудебными убийствами и насилием, совершенными правоохранительными органами в отношении азербайджанцев по признаку их этнической принадлежности на территории Екатеринбургской области Российской Федерации, а также систематическим характером подобных инцидентов в последнее время, отменены запланированные к проведению в Азербайджане государственными и частными предприятиями с участием России культурные мероприятия.

К отмененным мероприятиям относятся концерты, фестивали, спектакли, выставки и другие культурные программы.

Граждане, купившие билеты заранее, могут обратиться в соответствующие пункты продаж и на онлайн-платформы для возврата средств", - заявили в Министерстве культуры Азербайджана.