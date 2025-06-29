Маск предупредил о долговом рабстве США

США могут попасть в долговое рабство из-за законопроекта президента страны Дональда Трампа по сокращению федеральных расходов. Об этом предупредил американский предприниматель Илон Маск в социальной сети X, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Этот законопроект поднимает потолок госдолга на пять триллионов долларов, что представляет собой самое большое увеличение в истории и ставит Америку на быстрый путь к долговому рабству", - отметил он.

Ранее госсекретарь США осудил призывы Ирана казнить главу МАГАТЭ.