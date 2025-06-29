https://news.day.az/world/1764156.html Маск предупредил о долговом рабстве США США могут попасть в долговое рабство из-за законопроекта президента страны Дональда Трампа по сокращению федеральных расходов. Об этом предупредил американский предприниматель Илон Маск в социальной сети X, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Маск предупредил о долговом рабстве США
США могут попасть в долговое рабство из-за законопроекта президента страны Дональда Трампа по сокращению федеральных расходов. Об этом предупредил американский предприниматель Илон Маск в социальной сети X, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Этот законопроект поднимает потолок госдолга на пять триллионов долларов, что представляет собой самое большое увеличение в истории и ставит Америку на быстрый путь к долговому рабству", - отметил он.
Ранее госсекретарь США осудил призывы Ирана казнить главу МАГАТЭ.
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