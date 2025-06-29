Госсекретарь США осудил призывы Ирана казнить главу МАГАТЭ

Госсекретарь США Марко Рубио прокомментировал призывы Ирана к аресту и казни генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси. Свое мнение по этому поводу он высказал в социальной сети Х, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Он осудил материал в контролируемой верховным лидером Ирана Али Хаменеи газете Kayhan, где указано, что Гросси по прибытию в Иран будет "предан суду и казнен по обвинению в шпионаже в пользу "Моссада"".

"Призывы в Иране к аресту и казни Гросси неприемлемы и должны быть осуждены. Мы поддерживаем важную работу МАГАТЭ по проверке и мониторингу в Иране и высоко оцениваем преданность делу и профессионализм генерального директора и сотрудников агентства", - написал он, призвав Тегеран обеспечить безопасности персонала агентства.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью телеканалу CBS заявил, что Иран сохранил ключевые компоненты своей ядерной программы и обладает потенциалом для возобновления обогащения урана в течение нескольких месяцев.