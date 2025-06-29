Глава МАГАТЭ о возобновлении Ираном ядерной программы

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью телеканалу CBS заявил, что Иран сохранил ключевые компоненты своей ядерной программы и обладает потенциалом для возобновления обогащения урана в течение нескольких месяцев, передает Day.Az.

По его словам, несмотря на серьёзные повреждения ядерной инфраструктуры Ирана после ударов США и Израиля, она не была полностью уничтожена.

"Честно говоря, было бы неправильно говорить: "все пропало, ничего не осталось". Нанесён серьёзный ущерб, но это не полный ущерб. У Ирана есть и промышленный, и технологический потенциал. Если они захотят, они могут начать эту работу снова", - отметил Гросси.

Он подчеркнул, что обеспокоенность международного сообщества по поводу ядерного потенциала Ирана остаётся высокой и должна оставаться в центре внимания мировой общественности.

Ранее сообщалось, что Уиткофф проведет переговоры с Ираном.