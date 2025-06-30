Власти Австралии нацелены на отмену всех торговых тарифов США

Австралия будет настаивать на отмене всех торговых пошлин США в отношении товаров, произведенных австралийскими производителями.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Энтони Альбанезе в ходе выступления перед журналистами.

"Мы будем добиваться того, чтобы они [тарифы] составляли не 10%, а 0%. Именно такими должны быть взаимные торговые тарифы между нами и Соединенными Штатами. У нас действует Соглашение о свободной торговле с США. Мы очень четко излагаем партнерам наши аргументы в рамках этого документа и намерены продолжать в том же духе", - подчеркнул Альбанезе.

Он также сообщил, что уже обсуждал вопрос отмены пошлин с американской стороной во время своей недавней поездки в США. Продолжить этот диалог предстоит министру иностранных дел Пенни Вонг. Ожидается, что она прибудет в Вашингтон для участия во встрече глав внешнеполитических ведомств стран QUAD (Четырехсторонний диалог по безопасности, в который входят Австралия, Индия, США и Япония), проведение которой запланировано на 1 июля в столице США.