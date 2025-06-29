https://news.day.az/sport/1764219.html Польский клуб намерен усилиться игроком сборной Азербайджана Стало известно название польского клуба, заинтересованного в Торале Байрамове. Как сообщаетİdman.biz со ссылкой на Sport24.az, польский клуб "Лех" проявляет серьезный интерес к футболисту сборной Азербайджана и "Карабаха" Торалу Байрамову. Ожидается, что клуб вскоре направит официальное предложение чемпиону Азербайджана.
Польский клуб намерен усилиться игроком сборной Азербайджана
Стало известно название польского клуба, заинтересованного в Торале Байрамове.
Как сообщаетİdman.biz со ссылкой на Sport24.az, польский клуб "Лех" проявляет серьезный интерес к футболисту сборной Азербайджана и "Карабаха" Торалу Байрамову.
Ожидается, что клуб вскоре направит официальное предложение чемпиону Азербайджана. В случае трансфера "Карабах" рассчитывает заработать не менее 1 миллиона евро.
Напомним, Торал Байрамов выступает за агдамский клуб с 2018 года.
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