Азербайджан выразил соболезнования в связи с терактом в Пакистане

Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики выразило соболезнования в связи с кровавым терактом, совершённым 28 июня в Северном Вазиристане, передаёт Day.Az.

Соответствующее заявление размещено на официальной странице МИД в социальной сети X.

"Мы глубоко потрясены ужасным террористическим актом, произошедшим 28 июня в Северном Вазиристане, в результате которого погибли как минимум 13 военнослужащих, а многие, включая мирных жителей, получили ранения. Выражаем самые искренние соболезнования братскому правительству и народу Пакистана, а также семьям погибших. Решительно осуждаем этот трусливый теракт и подтверждаем нашу твёрдую позицию против всех форм терроризма, представляющих серьёзную угрозу миру и безопасности", - говорится в сообщении.

Напомним, что по меньшей мере 13 солдат погибли, 29 человек, в том числе мирные жители, получили ранения в результате взрыва, совершенного террористом-смертником в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана.