есть погибшие и пострадавшие

По меньшей мере 13 солдат погибли, 29 человек, в том числе мирные жители, получили ранения в результате взрыва, совершенного террористом-смертником в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана.

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Agence France-Presse со ссылкой на представителей местной администрации и службы безопасности.

"Террорист-смертник въехал на начиненном взрывчаткой автомобиле в колонну солдат", - сообщил агентству представитель администрации.