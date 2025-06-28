https://news.day.az/world/1764042.html Теракт в Пакистане, есть погибшие и пострадавшие По меньшей мере 13 солдат погибли, 29 человек, в том числе мирные жители, получили ранения в результате взрыва, совершенного террористом-смертником в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана.
Теракт в Пакистане, есть погибшие и пострадавшие
По меньшей мере 13 солдат погибли, 29 человек, в том числе мирные жители, получили ранения в результате взрыва, совершенного террористом-смертником в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана.
Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Agence France-Presse со ссылкой на представителей местной администрации и службы безопасности.
"Террорист-смертник въехал на начиненном взрывчаткой автомобиле в колонну солдат", - сообщил агентству представитель администрации.
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