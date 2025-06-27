В метро Сеула мужчина устроил поджог

Прокуратура Сеула опубликовала видео поджога в подземке.

Как передает Day.Az, инцидент произошел утром 31 мая 2025 года.

Подозреваемый облил пол вагона метро горючей жидкостью, а затем поджег. Шесть человек получили ранения.

Подозреваемому, 67-летнему мужчине, предъявлены обвинения в покушении на убийство и поджоге.