https://news.day.az/world/1763942.html В метро Сеула мужчина устроил поджог - ВИДЕО Прокуратура Сеула опубликовала видео поджога в подземке. Как передает Day.Az, инцидент произошел утром 31 мая 2025 года. Подозреваемый облил пол вагона метро горючей жидкостью, а затем поджег. Шесть человек получили ранения. Подозреваемому, 67-летнему мужчине, предъявлены обвинения в покушении на убийство и поджоге.
В метро Сеула мужчина устроил поджог - ВИДЕО
Прокуратура Сеула опубликовала видео поджога в подземке.
Как передает Day.Az, инцидент произошел утром 31 мая 2025 года.
Подозреваемый облил пол вагона метро горючей жидкостью, а затем поджег. Шесть человек получили ранения.
Подозреваемому, 67-летнему мужчине, предъявлены обвинения в покушении на убийство и поджоге.
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