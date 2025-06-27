https://news.day.az/world/1763942.html

В метро Сеула мужчина устроил поджог - ВИДЕО

Прокуратура Сеула опубликовала видео поджога в подземке. Как передает Day.Az, инцидент произошел утром 31 мая 2025 года. Подозреваемый облил пол вагона метро горючей жидкостью, а затем поджег. Шесть человек получили ранения. Подозреваемому, 67-летнему мужчине, предъявлены обвинения в покушении на убийство и поджоге.