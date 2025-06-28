Первая партия азербайджанской нефти доставлена в Омишаль

Первая партия азербайджанской нефти прибыла в порт Омишаль на Адриатическом побережье в результате сотрудничества компаний MVM Group и MOL Group, сообщает Trend со ссылкой на MOL Group, передает Day.Az.

Как сообщается, танкер доставил 92 000 тонн нефти марки Azeri Light из Каспийского региона, отправившись из терминала Джейхан в Турции. Сотрудничество между двумя компаниями и поставки азербайджанской нефти повысят гибкость и надежность снабжения региона, одновременно способствуя диверсификации источников энергоресурсов.

"Прибытие танкера с более чем 92 000 тонн нефти стало важным этапом реализации коммерческого соглашения, объявленного в мае, которое направлено на дальнейшую диверсификацию энергоснабжения региона. В рамках этого сотрудничества MOL сможет увеличить объем переработки альтернативной нефти на своих НПЗ до 160 000 тонн в год. В рамках партнерства MOL и MVM совместно организуют транспортировку нефти из Каспийского региона, сочетая торговые возможности MVM по реализации конденсата, добываемого на месторождении "Шах Дениз", с логистическими и перерабатывающими мощностями MOL", - говорится в сообщении.

Как сказала директор по стратегии и сделкам MVM Group Река Мартини, укрепление безопасности внутреннего снабжения является одной из ключевых целей стратегии MVM Group.

"Поэтому для нас значимой вехой стало то, что в рамках коммерческого соглашения с MOL Group поставка первой партии позволяет MVM внести вклад в достижение этой цели. Слаженное управление первой совместной логистической и коммерческой операцией свидетельствует о профессионализме обеих сторон и закладывает основу для предсказуемой модели сотрудничества", - заявила она.

Ожидается, что в ближайшие месяцы будут осуществлены новые поставки с целью создания регулярной и стабильной цепочки поставок между Каспийским регионом и Центральной Европой.