В США предложили бросить Макрона и поддержать Ле Пен

Советник Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Самуэль Самсон предложил использовать американские бюджетные средства для поддержки Марин Ле Пен, которая сейчас обжалует приговор по делу о хищениях.

Как передает Day.Az, об этом сообщили POLITICO два высокопоставленных сотрудника Госдепа.

Эта идея прозвучала после его встречи с руководством "Национального объединения" - партии Ле Пен - в конце прошлого месяца. Как утверждают источники, пожелавшие остаться анонимными, Самсон официально озвучил свое предложение в начале этой недели. Госдеп пока не принял окончательного решения.

Марин Ле Пен - один из самых узнаваемых ультраправых лидеров Европы, выступающая против миграции и Евросоюза. Несмотря на неоднозначное прошлое партии, Ле Пен за последние годы смогла превратить ее в политическую силу общенационального масштаба. До обвинительного приговора в марте 2024 года она считалась фаворитом президентской гонки 2027 года во Франции. Тогда суд признал ее виновной в незаконном использовании средств Европарламента - по версии обвинения, деньги тратились на зарплаты партийным сотрудникам, не связанным с европейской законотворческой деятельностью. Защита не оспаривала факты, но утверждала, что граница между депутатской и партийной работой была размыта.

Суд вынес беспрецедентно жёсткое решение - пятилетний запрет на участие в выборах вступил в силу немедленно, а не после окончания процесса обжалования. Такое случается крайне редко и фактически выводит Ле Пен из игры до 2027 года, если только апелляция, запланированная на 2026 год, не приведет к отмене приговора.

По информации Reuters, Самуэль Самсон - недавний выпускник Техасского университета в Остине. Он - один из ряда молодых консерваторов, пришедших в Госдеп после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Ранее в этом году Самсон опубликовал статью на внутреннем Substack Госдепартамента под заголовком "Необходимость цивилизационных союзников в Европе", в которой рассуждал о "западном наследии" и необходимости его возвращения. Он также критиковал Германию за признание партии "Альтернатива для Германии" экстремистской и осуждал давление на "христианские страны", такие как Венгрия.

Как утверждает издание, инициативы Самсона отражают общую внешнеполитическую линию администрации Трампа, стремящейся поддерживать идеологически близкие движения и правительства по всему миру.

Сам Госдепартамент отрицает факт подачи такой рекомендации. Один из сотрудников, знакомый с финальным документом Самсона, назвал утверждения "совершенно ложными".