Турецкий «Стальной купол»: независимость под прикрытием

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network

На сайте Baku Network опубликована статья о трансформации оборонной архитектуры Турции.

Day.Az представляет полный текст статьи:

Турция в 2025 году стоит на пороге глубочайшей трансформации своей оборонной архитектуры, отражая не только реакцию на беспрецедентную нестабильность региона, но и итог многолетней системной работы над технологическим суверенитетом. Программа "Стальной купол" (Çelik Kubbe), впервые официально анонсированная Реджепом Тайипом Эрдоганом после саммита НАТО в Гааге, знаменует собой кардинально новый подход. Это не просто разработка отдельной системы ПВО, а принципиально иная философия построения обороны - архитектура, способная интегрировать все эшелоны и средства разведки, боевого управления, радиоэлектронной борьбы в единую, управляемую искусственным интеллектом сеть.

Слова Эрдогана, прозвучавшие 20 июня 2025 года в Анкаре при возвращении с гаагского саммита, лишены риторики и точны по сути:

"Ни одна страна больше не может полагаться на одну-две системы. Мы выстраиваем целостный организм. Наши ракеты, радары, электронные средства должны действовать, как нервная система человека".

Этот сигнал ясно дает понять: эпоха, когда Анкара вынуждена была закрывать воздушное пространство по сути импортными решениями - от американских Patriot до российских S-400 - подходит к концу. По данным турецкого Минобороны, опубликованным в последнем отчете в мае 2025 года, уже к концу текущего года в состав Çelik Kubbe будут интегрированы следующие элементы:

KORKUT (зенитные самоходные комплексы ближнего радиуса действия)

(зенитные самоходные комплексы ближнего радиуса действия) HİSAR-A (низковысотная ПВО малой дальности)

(низковысотная ПВО малой дальности) HİSAR-O (средняя дальность, в том числе перехват крылатых ракет)

(средняя дальность, в том числе перехват крылатых ракет) SİPER (дальнобойная система, рассчитанная на перехват целей на дистанции свыше 100 км)

Интересно, что при разработке "Стального купола" используется открытая модульная архитектура: каждая из этих систем получит программно-аппаратный шлюз для подключения к единой цифровой сети, работающей под управлением специализированного боевого ИИ. Турецкие военные источники в июне 2025 года подтвердили, что в основе этой системы лежат как национальные технологии, так и результаты сотрудничества с Азербайджаном и Катаром по линии обмена алгоритмами ситуационной осведомлённости.

Согласно оценкам аналитического центра SETA (отчёт от 12 июня 2025 года), Çelik Kubbe позволит Турции защищаться не только от ракетных ударов и БПЛА, но и от высокоманевренных пилотируемых целей, включая самолёты пятого поколения. В этом её концептуальное отличие от израильского Iron Dome, который оптимизирован в первую очередь под перехват снарядов и ракет малой дальности. Турция же делает ставку на универсальный комплекс: от перехвата мини-БПЛА до интеграции с системами радиоэлектронного подавления, которые уже сегодня разрабатываются в кооперации с компаниями Aselsan и Roketsan.

Ближневосточная стратегическая среда, в том числе эскалация между Израилем и Ираном, поставила новые требования к реагированию. Израиль применил в апреле более 500 перехватчиков Tamir против залпа ракет из Йемена, а Иран использовал десятки дронов-камикадзе Shahed-238, и это лишь подтвердило, насколько многослойной должна быть современная система ПВО.

В этом контексте турецкий "Стальной купол" выглядит не просто модернизацией, а попыткой создать архитектуру защиты на десятилетия вперёд. Доклад Университета оборонных технологий Турции (İTÜ Savunma Teknolojileri Enstitüsü) от мая 2025 года прямо говорит:

"Турция впервые в истории получила возможность не только эксплуатировать, но и системно развивать многоуровневую ПВО как собственный технологический продукт".

Этот сдвиг отражает куда более широкую тенденцию: Анкара постепенно выстраивает независимую оборонную промышленность, делая упор на локализацию и полный цикл - от сенсоров до алгоритмов искусственного интеллекта.

Важно также отметить, что Çelik Kubbe проектируется как экспортоспособный комплекс. По неофициальным данным Bloomberg Türkiye (от 15 июня 2025 года), уже ведутся предварительные консультации с Пакистаном и Катаром о возможных поставках компонентов будущей системы. Для Анкары это не только вопрос безопасности, но и элемент технологической дипломатии, расширяющий поле влияния Турции в исламском мире.

Азербайджан в этом контексте рассматривает Çelik Kubbe с большим интересом. По сведениям из Баку, азербайджанские специалисты ПВО уже приглашаются к ознакомлению с прототипами новых интеграционных узлов, поскольку в условиях растущей угрозы диверсионных БПЛА и ракетных обстрелов из Армении любые технологии многоуровневой защиты приобретают особую значимость.

Ситуация в регионе демонстрирует: атаки становятся быстрее, точнее, дешевле, а значит, и защита должна быть максимально автоматизированной, сетевой, отказоустойчивой. Турция, по сути, идёт тем же путём, что НАТО в концепции IAMD (Integrated Air and Missile Defence), но с поправкой на собственные интересы и специфику региона.

Экономическая подоплёка проекта также не вызывает сомнений. По данным Министерства оборонной промышленности Турции, в 2025 году бюджет на развитие национальных ПВО вырос на 21% по сравнению с прошлым годом и составил около 3,4 миллиарда долларов. Эти средства уже частично направлены на контракты с Aselsan и Roketsan, которые до конца года должны предоставить первые интеграционные модули и интерфейсы управления.

Таким образом, Çelik Kubbe - это не просто военный стартап, а тщательно выверенная часть новой оборонной парадигмы, отвечающей на вызовы гиперскоростных, многовекторных и комбинированных угроз. Турция демонстрирует, что готова играть роль регионального гаранта безопасности не только для себя, но и для союзников, включая Азербайджан, которому такие технологии могут дать значительное преимущество при защите от любых провокационных или террористических обстрелов.

Можно сказать с полной ответственностью: запуск программы "Стальной купол" - это не реакция на вчерашние угрозы, а стратегический задел на десятилетия вперёд, который показывает, что Турция окончательно выходит из-под зависимости от импорта в ключевой сфере национальной безопасности. И именно в этом состоит её главное отличие от большинства соседей, всё ещё вынужденных закупать готовые решения без права их развивать.

В ближайшие месяцы, когда SİPER официально встанет на боевое дежурство, мир сможет воочию увидеть, как Турция переходит от концепции "купить и прикрыться" к концепции "создать и управлять", что станет историческим переломом в региональном балансе сил.

Сразу после того как в начале 2025 года Турция представила концепцию интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны под названием "Стальной купол" (Çelik Kalkanı), эксперты закономерно заговорили о судьбе российских S-400, закупленных Анкарой в 2017 году за 2,5 миллиарда долларов. Эта сделка, вызвавшая тогда мощнейший скандал между Турцией и США, сегодня стала сложным активом, который не вписывается в новую архитектуру национальной безопасности.

Если обратиться к свежим данным турецкого Министерства обороны, опубликованным весной 2025 года, программа "Стальной купол" базируется на глубокой цифровизации всей системы ПВО. Проект предполагает объединение радаров, сенсоров, пусковых установок, средств радиоэлектронной борьбы и автоматизированных командных пунктов в единую цифровую сеть с защищённым обменом данными. Ведущие подрядчики, такие как ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE и MKE, согласно их последним квартальным отчётам, уже подтвердили, что в основу новой системы закладываются турецкие криптографические протоколы и национальные алгоритмы управления.

Это означает, что российские S-400, зависимые от российского программного обеспечения и сопровождения инженерами РФ, в этот протокол вписать почти невозможно. Как пояснил в интервью изданию Milliyet (апрель 2025) профессор Седат Бюльбюль из Университета оборонных технологий, "интеграция S-400 в турецкую цифровую экосистему - это технологически неразрешимый вопрос без полного раскрытия исходных кодов". Россия, естественно, таких исходных кодов Анкаре не предоставила и не собирается.

Кроме того, политическая составляющая никуда не исчезла. НАТО, в том числе в лице нового генерального секретаря Марка Рютте, в начале 2025 года повторно заявило, что российские комплексы остаются "чужеродным телом" в системе альянса. Рютте, выступая 15 февраля 2025 года на конференции по трансатлантической безопасности в Брюсселе, прямо сказал: "Совместимость критических оборонных систем с инфраструктурой НАТО не может строиться вокруг российских технологий, которые подвержены киберрискам и политическим уязвимостям".

Если взглянуть на функционал "Стального купола", ситуация проясняется ещё больше. Системы типа KORKUT будут ответственны за перехват низколетящих беспилотников и барражирующих боеприпасов - угрозы, которые стали особенно массовыми в последние два года на фоне украинского и ближневосточного опыта. По данным турецкого оборонного агентства SSB за март 2025 года, более 90% прототипов KORKUT уже переведены на полностью цифровое управление с элементами искусственного интеллекта.

Для поражения крылатых и баллистических целей будут задействованы комплексы HİSAR, а с 2026 года планируется и развёртывание новой системы SİPER. Эта архитектура строится на принципе "сквозного" наблюдения, когда все сенсоры и командные узлы автоматически передают данные в режиме реального времени в командные центры. Здесь критически важно, чтобы все компоненты работали по единому национальному протоколу и не зависели от внешнего поставщика, который в любой момент может заблокировать обслуживание.

Таким образом, российские S-400, несмотря на их формально высокие характеристики - дальность до 400 км и возможность одновременного сопровождения десятков целей - оказываются изолированными. На момент подписания контракта в 2017 году Турция рассматривала эти комплексы как политический и военный сигнал самостоятельности. Однако сегодня они оборачиваются скорее бременем: их невозможно интегрировать в "Стальной купол" без глубокой и фактически нереализуемой модификации.

В этой ситуации Анкара, по данным агентства Anadolu от 12 мая 2025 года, рассматривает несколько сценариев. Во-первых, оставить S-400 как автономную резервную систему на случай тотальной войны, когда даже несовместимая техника может пригодиться. Во-вторых, перепродать их третьей стране - однако здесь Турция сталкивается с американскими санкциями по CAATSA, которые будут автоматически распространены на нового покупателя. Третий сценарий - длительное хранение с минимальным обслуживанием до момента, когда появится более рациональная схема их применения.

Что касается "Стального купола", он уже признан стратегическим приоритетом Турции до 2030 года. В рамках опубликованного 6 июня 2025 года отчёта SSB, на модернизацию и развитие этой системы до конца десятилетия запланировано выделить более 12,7 миллиарда долларов. Турция делает ставку на полную независимость от иностранных критических компонентов и собирается защищать своё воздушное пространство исключительно силами национальной промышленности.

С этой точки зрения позиция Азербайджана остаётся понятной и логичной. Баку традиционно поддерживает развитие национального ВПК Турции, видя в этом надёжную опору для укрепления общего регионального баланса и безопасности. Вопрос интеграции российских комплексов в турецкую экосистему на самом деле куда глубже, чем просто "совместимость" железа. Это вопрос суверенитета алгоритмов, доверия к киберсистемам, контроля за обновлениями и закрытия уязвимостей.

Реалии 2025 года таковы, что российские S-400 становятся чуждым элементом в цифровом и альянсовом пейзаже Турции, тогда как "Стальной купол" выступает символом её технологической и стратегической самостоятельности. Именно поэтому любые перспективы полноценной интеграции S-400 в эту модель выглядят крайне маловероятными - как по политическим, так и по сугубо инженерным причинам.

Турция уже несколько лет настойчиво и последовательно работает над созданием собственной многоуровневой системы противоракетной и противовоздушной обороны, получившей в экспертной среде неформальное название "турецкий Стальной купол". В начале 2025 года министр обороны Турции Яшар Гюлер подтвердил, что испытания отдельных элементов системы продолжаются, и в ближайшие два-три года страна планирует внедрить опытные образцы на боевое дежурство. Речь идёт прежде всего о сочетании разработанных турецкими компаниями Roketsan и Aselsan радаров, командных пунктов и ракетных перехватчиков малой и средней дальности. По словам Гюлера, "Турция обязана развивать собственные технологии, чтобы быть независимой и уверенной в защите своих граждан".

Экспертные оценки подтверждают, что полноценная, многоуровневая и хорошо интегрированная система потребует не менее 5-7 лет. Турция пока не располагает всеми отработанными элементами, которые обеспечили бы гарантированную защиту от массированных ударов современных гиперзвуковых и высокоманёвренных ракет. Аналитики Стамбульского центра оборонных исследований в докладе за март 2025 года прямо указывают, что на сегодняшний день турецкие вооружённые силы способны лишь частично прикрыть ключевые объекты инфраструктуры от ударных БПЛА и ракет средней дальности, но ещё далеки от полной защиты мегаполисов в случае серьёзного конфликта.

Тем не менее Турция уже обладает базовыми сегментами, которые можно объединить в переходную версию. Речь идет, например, о комплексе HISAR-O+, который в 2024 году был принят на вооружение и способен перехватывать цели на дальности до 25 километров. HISAR-RF, новый радиолокационный вариант, в апреле 2025 года успешно прошёл серию тестов с реальными целями в районе Мерсина, как сообщает издание Defense Turkey. По словам генерального директора Aselsan Халюка Горгуна, до конца 2025 года планируется передать войскам первую серийную партию из восьми батарей HISAR-RF.

Кроме того, Турция активно инвестирует в создание собственного дальнобойного противоракетного комплекса Siper, рассчитанного на перехват аэродинамических и баллистических целей на дальности до 100 километров. Его испытания стартовали ещё в 2023 году, но в январе 2025 года прошли первые стрельбы по баллистическим целям - по данным турецкого агентства Anadolu, было перехвачено 4 из 5 условных целей. Это свидетельствует о серьёзном прогрессе, хотя пока и не гарантирует полной надёжности.

Таким образом, Турция действительно в состоянии в ближайшие годы объединить имеющиеся эшелоны ПВО-ПРО в некий переходный вариант, который уже даст достаточно высокий уровень защиты от наиболее распространённых угроз - беспилотников, крылатых ракет, ракет с не слишком высокой скоростью. Но интеграция всех компонентов, доводка систем связи, автоматизированных командных пунктов и алгоритмов распределения целей займёт годы. Сами турецкие военные источники в интервью изданию Hurriyet (май 2025 года) подчёркивают, что "путь к полной системе ПРО - это как построение нового государства: нужно соединить тысячи деталей в единое живое целое".

С точки зрения стратегических последствий, Турция этим проектом фактически заявляет о своём технологическом и оборонном суверенитете. Долгое время Анкара критиковалась внутри НАТО за покупку С-400 у России и неустойчивое сотрудничество с западными производителями, включая программу Patriot. Однако теперь Турция стремится выйти на новый уровень, чтобы минимизировать зависимость от США или России. По словам профессора Кадира Хас университета Сердера Гюлена, опубликованным в апрельском номере журнала "Ortadoğu Perspektif", "турецкая национальная ПВО - это шаг к реальной независимости от колебаний больших союзников".

В региональном измерении это имеет далеко идущие эффекты. Турция находится одновременно на южном фланге НАТО и играет активную роль в Сирии, Ираке, Восточном Средиземноморье. Её укреплённые оборонительные возможности могут дать Анкаре более широкое пространство для политического манёвра и повысить её вес в коллективной архитектуре безопасности. По сути, если система заработает, Турция сможет вести более самостоятельную политику и даже выступать как поставщик технологий ПВО для других стран - например, Азербайджана, с которым сотрудничество в военной сфере заметно углубилось в 2024-2025 годах.

Для Азербайджана это имеет принципиальное значение. Баку исторически ориентируется на союз с Турцией и, как показывают данные Министерства обороны Азербайджана, за 2024-2025 годы провёл не менее пяти совместных учений с элементами ПВО и противоракетной обороны. При этом ряд источников, включая отчёт Института стратегических исследований Qafqaz Monitor (май 2025 года), отмечает, что Азербайджан готов в будущем интегрировать часть турецких решений в собственную систему обороны. Это позволило бы уменьшить зависимость от старых советских технологий и повысить устойчивость к гипотетическим угрозам, исходящим из Армении или третьих стран, заинтересованных в дестабилизации региона.

Надёжный, испытанный "турецкий Стальной купол" - это долгий путь, который займёт годы напряжённой разработки и интеграции. Но переходная версия, основанная на HISAR и Siper, с высокой вероятностью начнёт функционировать уже к 2027 году. Такой прогноз даёт консорциум Turkish Defense Industries в своём последнем обзоре от июня 2025 года. Турция, сохранив при этом сотрудничество по линии НАТО, сможет предъявить миру модель национальной оборонной независимости, что не только укрепит её собственную безопасность, но и изменит военный баланс в Южном Кавказе и Восточном Средиземноморье.

Азербайджан, поддерживая эти процессы, получает дополнительный инструмент стратегической устойчивости. И хотя окончательная архитектура турецкой системы будет сформирована не ранее конца десятилетия, уже её промежуточные возможности способны стать фактором сдерживания потенциальных агрессоров и стабилизировать обстановку на всём пространстве от Карабаха до Сирии.