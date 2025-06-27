https://news.day.az/society/1763934.html В России нашли останки жителя Лерика, пропавшего во время Второй мировой войны - ФОТО Останки солдата, пропавшего без вести во Второй мировой войне, были найдены. Как сообщает Day.Az со ссылкой на AПA, останки Мамеда Худавердиева, жителя Лерикского района, были обнаружены спустя 82 года в Смоленской области Российской Федерации. Он участвовал во Второй мировой войне в 1942-1943 годах.
В России нашли останки жителя Лерика, пропавшего во время Второй мировой войны - ФОТО
Останки солдата, пропавшего без вести во Второй мировой войне, были найдены.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на AПA, останки Мамеда Худавердиева, жителя Лерикского района, были обнаружены спустя 82 года в Смоленской области Российской Федерации.
Он участвовал во Второй мировой войне в 1942-1943 годах.
Отметим, что Худавердиев был призван на военную службу из Азербайджанской ССР в 1942 году и участвовал в боях в составе 134-й стрелковой дивизии. Он считался пропавшим без вести 1 июня 1943 года во время боя за высоты вблизи села Вердино Смоленской области.
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