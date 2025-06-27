В России нашли останки жителя Лерика, пропавшего во время Второй мировой войны

Останки солдата, пропавшего без вести во Второй мировой войне, были найдены.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на AПA, останки Мамеда Худавердиева, жителя Лерикского района, были обнаружены спустя 82 года в Смоленской области Российской Федерации.

Он участвовал во Второй мировой войне в 1942-1943 годах.

Отметим, что Худавердиев был призван на военную службу из Азербайджанской ССР в 1942 году и участвовал в боях в составе 134-й стрелковой дивизии. Он считался пропавшим без вести 1 июня 1943 года во время боя за высоты вблизи села Вердино Смоленской области.