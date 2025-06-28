Бывший футболист сборной Азербайджана Намик Алескеров может продолжить карьеру в Турции.

Как сообщает İdman.biz, об этом Telegraf сообщил менеджер нападающего Вагиф Гейдарли.

Он сообщил, что 30-летний полузащитник, который некоторое время назад покинул "Сабах", получил официальное предложение:

"Вариант отъезда Намика за границу - не исключение. Он получил серьезное предложение из турецкой Первой лиги. Хотя я не буду раскрывать название, есть клуб, с которым мы ведем переговоры".

Его менеджер не опроверг и не подтвердил, что Алескеров получил предложение от "Нефтчи":

"Я не буду называть названия ни одного клуба, не только "Нефтчи". Есть несколько клубов, с которыми мы сейчас ведем переговоры. Мы их рассматриваем. Возможно, скоро ситуация прояснится".

Гейдарли также пояснил, почему бывший член сборной расстался с представителем Масазыра:

"Намик мог бы продолжить с "Сабахом". Но в соответствии со сложившейся ситуацией он решил не продолжать. Мы рассмотрим для него более лучший вариант".

Отметим, что Намик Алескеров перешел в "Сабах" из турецкой команды "Бурсаспор" в 2022 году. Воспитанник бакинского клуба в разные годы выступал за "Нефтчи", "Карабах" и "Кяпаз".