Произведение о Карабахской поэтессе Натаван отмечено премией в Милане

Известная азербайджанская художница, наша соотечественница из Германии Маргарита Керимова-Соколова удостоена премии "Леонардо да Винчи" за произведение "Натаван", посвященное дочери последнего Карабахского хана Мехтигулу хана Джаваншира - поэтессе и общественному деятелю Хуршидбану Натаван.

Церемония награждения состоялась в Национальном музее науки и техники имени Леонардо да Винчи в Милане, сообщила Trend Life сама художница. Ее работа также включена в итальянский каталог "Известные мастера современного европейского искусства", передает Day.Az.

Премией "Леонардо да Винчи" были также отмечены мастера из различных стран мира.

По словам Маргариты Керимовой-Соколовой, произведение "Натаван" было создано для проекта руководителя Дома Азербайджана в Праге, председателя Общества "Натаван", поэтессы и писательницы Лейлы Бегим.

"Лейла Бегим прислала мне свой сценарий пьесы "Ход конём" с главной героиней Хуршидбану Натаван, который произвел на меня сильное впечатление. Мгновенно возникло желание написать образ Хуршидбану Натаван, именно тот, который создала Лейла. Мы не раз беседовали с Лейлой о том, какая была Натаван. Образ в пьесе несколько отличался от общеизвестного. Её версия мне очень нравилась. И я приступила. За пару месяцев до этого мне предложили подать заявку на премию "Леонардо да Винчи", но я не планировала участвовать, так как уже была лауреатом трёх подобных наград и у меня не было новых работ. К тому же для номинации у меня не было новых работ, а портрет "Натаван" ещё не был готов. Но после того, как он был представлен в рамках выставки в Праге, и был высоко оценен гостями, решила принять участие и очень рада, что удостоена престижной международной премии", - сказала Trend Life художница.

Отметим, что Маргарита Керимова-Соколова родилась в Баку. Является выпускницей Кубанского государственного университета и Академии художеств имени И.Репина (Россия), членом Союза художников Азербайджана, Международной федерации художников при ЮНЕСКО, Международного художественного фонда Российской академии художеств, вице-президентом Международного фонда эстетического развития, членом Международной ассоциации художников, академиком Всемирной художественной академии "Новая эра", лауреатом международных премий Донателло, Караваджо, Леонардо да Винчи, Веласкеса, Гойя, Phoenix, Arts- Sciences - Lettres и т.д. С 1995 года проживает в городе Кёльн (Германия). Выставки ее работ с большим успехом проходили во многих странах мира, ее картины находятся в музеях мира и частных коллекциях.