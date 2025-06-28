Азербайджан представлен на фестивале тюркской культуры в Актау

В рамках проекта "Актау - культурная столица тюркского мира" на международном фестивале "Даламен үндес баба өнер" (Искусство предков, созвучное со степью) проходит ярмарка мастеров прикладного искусства.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу Центра общественных коммуникаций Мангистауской области, этот фестиваль проводится в регионе впервые, передает Day.Az.

В международном мероприятии принимают участие 45 мастеров из Казахстана, Азербайджана, Турции, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Венгрии, Монголии, Башкортостана, Калмыкии, Тывы и Чувашии.

В рамках ярмарки представители традиционного декоративно-прикладного искусства и современной креативной индустрии получили возможность обменяться опытом. Участники представляют свои изделия на выставке и проводят мастер-классы.

По словам директора Мангистауского областного научно-методического и культурного центра Акмарал Зейиловой, участники фестиваля привезли изделия, украшенные орнаментами, инкрустированные драгоценными и полудрагоценными камнями.

"Цель фестиваля - развитие этнотуризма, поддержка национального искусства и расширение партнёрства в сфере креативной экономики. Мастера продемонстрировали зрителям весь процесс создания своих изделий", - отметила Акмарал Зейилова.