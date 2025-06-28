https://news.day.az/world/1764023.html Пашинян назначил нового главу СНБ Армении Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал распоряжение о назначении Андраника Симоняна главой Службы национальной безопасности. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, ранее Симонян являлся заместителем директора структуры 18 июня Пашинян уволил Армена Абазяна с должности директора СНБ.
Пашинян назначил нового главу СНБ Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал распоряжение о назначении Андраника Симоняна главой Службы национальной безопасности.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, ранее Симонян являлся заместителем директора структуры
18 июня Пашинян уволил Армена Абазяна с должности директора СНБ. Увольнение было чрезвычайным и срочным - замена ему не была готова заранее.
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