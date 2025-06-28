Пашинян назначил нового главу СНБ Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал распоряжение о назначении Андраника Симоняна главой Службы национальной безопасности.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, ранее Симонян являлся заместителем директора структуры

18 июня Пашинян уволил Армена Абазяна с должности директора СНБ. Увольнение было чрезвычайным и срочным - замена ему не была готова заранее.