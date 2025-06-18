https://news.day.az/world/1761351.html Пашинян срочно уволил главу СНБ Глава Службы национальной безопасности Армении Армен Абазян отправлен в отставку. Как передает Day.Az, об этом сообщают армянские СМИ. Новость обновляется
Пашинян срочно уволил главу СНБ
Глава Службы национальной безопасности Армении Армен Абазян отправлен в отставку.
Как передает Day.Az, об этом сообщают армянские СМИ.
Соответствующее решение принято премьер-министром Армении Николом Пашиняном утром в среду. О причинах решения не сообщается, но по слухам, Воваевич срочно уволил Абазяна за отказ задержать Самвела Карапетяна.
Обязанности главы СНБ Армении временно возложены на заместителя - Андраника Симоняна.
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