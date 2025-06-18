Пашинян срочно уволил главу СНБ

Глава Службы национальной безопасности Армении Армен Абазян отправлен в отставку.

Как передает Day.Az, об этом сообщают армянские СМИ.

Соответствующее решение принято премьер-министром Армении Николом Пашиняном утром в среду. О причинах решения не сообщается, но по слухам, Воваевич срочно уволил Абазяна за отказ задержать Самвела Карапетяна.

Обязанности главы СНБ Армении временно возложены на заместителя - Андраника Симоняна.