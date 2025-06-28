"Имишли" договорился с защитником "Туран Товуза"

"Имишли", который выступит в Премьер-лиге Азербайджана по футболу в сезоне 2025/26, продолжает комплектовать состав.

İdman.biz со ссылкой на Sport24.az сообщает, что региональный представитель усилился местным футболистом.

Представитель одноименного региона договорился с Руфатом Ахмедовым, выступавшим за "Туран Товуз" в прошлом сезоне. 22-летний защитник будет выступать за "Имишли" в новом сезоне.

Отметим, что Ахмедов в прошлом сезоне отыграл в составе "серых волков" 14 матчей и запомнился двумя результативными передачами.