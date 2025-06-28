https://news.day.az/sport/1764052.html "Имишли" договорился с защитником "Туран Товуза" "Имишли", который выступит в Премьер-лиге Азербайджана по футболу в сезоне 2025/26, продолжает комплектовать состав. İdman.biz со ссылкой на Sport24.az сообщает, что региональный представитель усилился местным футболистом.
"Имишли" договорился с защитником "Туран Товуза"
"Имишли", который выступит в Премьер-лиге Азербайджана по футболу в сезоне 2025/26, продолжает комплектовать состав.
İdman.biz со ссылкой на Sport24.az сообщает, что региональный представитель усилился местным футболистом.
Представитель одноименного региона договорился с Руфатом Ахмедовым, выступавшим за "Туран Товуз" в прошлом сезоне. 22-летний защитник будет выступать за "Имишли" в новом сезоне.
Отметим, что Ахмедов в прошлом сезоне отыграл в составе "серых волков" 14 матчей и запомнился двумя результативными передачами.
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