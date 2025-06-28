Россия скатывается к шовинизму и открытой дискриминации по национальному признаку

События в Екатеринбурге и других городах России ясно показывают, что эта страна скатывается к шовинизму и открытой дискриминации по национальному признаку: давление на мигрантов и нерусские народы - не стихийное событие, а процесс, управляемый сверху.

Как передает Day.Az, об этом написал на своей странице в Facebook политолог Рамиз Юнус.

По его словам, людей шантажируют, обвиняют в несодеянных преступлениях, угрожают близким, заставляют ехать на войну против Украины. Обещанные компенсации не выплачиваются. А потом - снова фронт, снова шантаж.

"Мусульман, проживающих в России и вовсе превратили в мишень. Исламофобия, которую годами подпитывали подконтрольные Кремлю средства массовой информации, теперь разгорается в открытую. Пропагандисты вроде Соловьёва с его "соловьиным помётом" сеют ненависть к Азербайджану - и никто их не останавливает. Это больше, чем риторика. Это новая государственная политика Кремля, которая может ещё более ухудшить и без того непростые отношения между Россией и Азербайджаном.

В Кремле не должны забывать про трагедию с гражданским самолётом Азербайджана, сбитым Россией на подлёте к городу Грозный и молчание Москвы на эту тему, просто позорно. До тех пор, пока Россия официально не принесёт извинений за это преступление, не выплатит компенсаций и не накажет виновных, Азербайджан будет продолжать поднимать этот вопрос на международной арене. А недавняя кибератака на азербайджанские ресурсы, отказ во въезде азербайджанскому депутату в Астрахань показывает, что всё это звенья одной цепи и России всё труднее прятать своё истинное лицо.

По мере того, как Москва терпит фиаско на российско-украинском фронте, она ищет новых врагов в ближайшем зарубежье и именно поэтому в Москве снова хотят превратить Южный Кавказ в арену войны, раздувая реваншизм в Армении через пророссийских агентов влияния. А недавняя речь президента России в Санкт-Петербурге в рамках международного экономического форума и его цитата про "сапог российского солдата" в очередной раз показала всему миру имперский оскал режима в Кремле и если в России думают, что в Азербайджане и на постсоветском пространстве этого не видят, то они глубоко заблуждаются.

Но, слава Аллаху, времена изменились. Азербайджан и его общество извлекли уроки из нашей недавней истории и более возврата в прошлое мы никогда не допустим и нынешняя мощная консолидация азербайджанского общества наглядное тому подтверждение", - пишет Юнус.

Что касается России и её руководства, то политолог добавил, что им давно пора прекратить злиться и демонстрировать своё бессилие, так как возврата назад в имперское прошлое априори невозможно.

"А политика шовинизма и дискриминации по отношению к нерусским национальностям в России, которую культивирует сегодня Кремль, может привести к непредсказуемым последствиям для самой России.

До тех пор, пока в Кремле этого не осознают, ждать позитива во взаимоотношениях как с Азербайджаном, так и с другими странами на постсоветском пространстве, в ближайшее время не стоит. У всех народов бывшего СССР своя историческая память и Кремлю, вместе с её нынешним "собирателем земли русской" придётся с этим считаться. Как говорил Жан-Жак Руссо: "Всякая злость происходит от бессилия"", - резюмировал Рамиз Юнус.