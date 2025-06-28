Преступления без наказания: кто ответит за убийство в России братьев Сафаровых?

Автор: Акпер Гасанов

Операция Федеральной службы безопасности России против проживающих в Екатеринбурге азербайджанцев, завершившаяся убийством двух братьев азербайджанцев, стала очередным карательным действом против двухмиллионной азербайджанской диаспоры и средством давления на непокорный Азербайджан.

Отметим, что в результате силового рейда по адресам, связанным с семьей Сафаровых, были задержаны девять человек - все граждане России азербайджанского происхождения, родственники между собой. При этом два брата - Гусейн и Зияддин Сафаровы были убиты, двое в больнице в тяжёлом состоянии, остальные - задержаны. При этом, один из братьев Сафаровых, которые были убиты во время рейда российских правоохранителей в Екатеринбурге, являлся гражданином Азербайджана.

Региональный Следственный комитет и Главное управление МВД России по Свердловской области распространили совместную информацию об операции против азербайджанцев, проведенной в Екатеринбурге. Сообщается, что были задержаны лица, подозреваемые в ряде преступлений, совершенных за прошедшие годы в Екатеринбурге, а также проведены обыски по месту жительства этих лиц, проверяется их участие в расследуемых и других преступлениях.

Но, согласно имеющейся информации, таким чудовищным способом "расследуется" убийство, совершенное аж в 2001 году. Понятное дело, что речь идет всего лишь об озвучивании "повода" для совершения карательных действий, а вовсе не о реальной причине. И совершенно правильно, что в МИД Азербайджана был вызван временный поверенный в делах посольства Российской Федерации в нашей стране Петр Волоковых.

"Мы выражаем глубокую обеспокоенность в связи с произошедшим. Ожидаем, что российская сторона безотлагательно проведет всестороннее расследование и привлечет к ответственности виновных в этом неприемлемом насилии", - говорится в заявлении отечественного внешнеполитического ведомства.

Но, откровенно говоря, мало верится в то, что будут найдены истинные заказчики этого преступления. В лучшем случае, вину свалят на кого-то крайнего.

Почему я так полагаю? Вспомним о том, что 25 декабря 2024 года вблизи города Актау произошла авиакатастрофа самолёта Embraer 190 авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), выполнявшего рейс J2-8243 по маршруту Баку - Грозный. В результате катастрофы погибли 38 человек из 67 находившихся на борту, включая обоих пилотов и одного бортпроводника.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прямо обвинил представителей Российской Федерации в ответственности за катастрофу, заявив, что "вина за то, что азербайджанские граждане погибли в этой катастрофе, лежит на представителях Российской Федерации". Он также подчеркнул необходимость справедливости и наказания виновных. Действительно, характер повреждений доказывает версию о том, что пассажирский самолет авиакомпании AZAL был поражён российской системой ПВО "Панцирь-С".

По имеющимся у меня данным, азербайджанская сторона имеет четкие данные, с именами, фамилиями и должностями тех, кто виноват в совершении этого кошмарного преступления. Но, российская стороны нагло, цинично отказывается признавать очевидное, наказывать виновных. Они делают вид, что "проводят расследование". Также, скорее всего, будет и с расследованием дела о рейде ФСБ в Екатеринбурге, который завершился убийством двух братьев азербайджанцев.

Ведь совершенно очевидно, что на фоне нехватки человеческих ресурсов для захватнической войны, которую уже более трех лет Россия ведет против Украины, все чаще появляется информация о том, что имеет место принуждение мигрантов к участию в боевых действиях путём давления, шантажа и различных форм насилия. Мигрантов обвиняют в хранении наркотиков, совершаемых другими преступлениях, запугивают через угрозы в адрес членов их семей и близких, вынуждая соглашаться на участие в войне.

Депутаты Госдумы открыто предлагают лишать выходцев из разных стран, ставших гражданами РФ, гражданства за отказ от военной службы, а по сути - от участия в войне против Украины. Есть масса фактов о том, что преследованиям подвергаются и российские граждане не русского происхождения - исключительно из-за своей национальной принадлежности. Причем, подобные события происходят не только в Екатеринбурге - они охватывают все регионы России.

Напомню, в \той связи, заявления председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Он открыто хвастался тем, что Следственный комитет "отловил" 30000 недавно натурализованных мигрантов, которые не встали на воинский учёт, из которых ~10000 были отправлены в зону российско-украинской войны копать окопы. Он же, кстати, не раз заявлял, что в росте преступности в России виноваты трудовые мигранты.

Это были не просто ксенофобские, расистские заявления. Это было осознанное формирование в глазах россиян негативного облика азербайджанцев, узбеков, казахов, туркмен, киргизов. При этом, когда убийства представителей этих стран и народов осуществляется со стороны ФСБ и иных российских спецслужб, Бастрыкин помалкивает, а заказчиков и, чаще всего, исполнителей преступлений, не осуждают.

Да, в России традиционно преобладали шовинистические настроения по отношению к представителям других народов, там дискриминация по национальному признаку является распространённой практикой. Но теперь все это приняло очень опасный, растущий объем. В России усиливается нетерпимость к другим народам, нарастают дискриминация и исламофобия. Потерпев поражение на всех фронтах в противостоянии с Западом и увязнув в войне с Украиной, Россия начала поиск новых "врагов". И жертвами этих поисков становятся, в том числе, проживающие в России азербайджанцы. Причем даже те, кто имеет гражданство Азербайджана.