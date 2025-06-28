Еще три медали Азербайджана на чемпионате Европы

В Каорле (Италия) продолжается юниорское первенство Европы по борьбе среди спортсменов до 15 лет. В третий соревновательный день азербайджанские спортсмены в греко-римском стиле и девушки продолжили пополнять копилку сборной.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, среди девушек Симура Абдуллаева (66 кг) завоевала серебряную медаль, уступив в финале, а Лейла Аскерова (39 кг) и Марьям Амрали (54 кг) выиграли бронзовые награды. Таким образом, общее число медалей Азербайджана на турнире достигло десяти: две золотые, пять серебряных и три бронзовые.

Соревнования в Италии продолжаются. Азербайджанская сборная уверенно закрепляется среди лидеров континентального первенства.