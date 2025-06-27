В Кыргызстане эвакуировали десяикм человек из-за прорыва горного озера

В Иссык-Атинском районе Чуйской области Кыргызстана произошло разрушение естественной плотины горного озера Такыр-Тор. В связи с этим были эвакуированы 180 человек, включая местных жителей и постояльцев дома престарелых.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

По информации ведомства, эвакуация проводится в селах Алмалуу, Горная Серафимовка и Нижняя Серафимовка. Для оценки состояния озера проводятся работы с использованием беспилотного летательного аппарата. На месте создан контрольный пункт, бригада работает в круглосуточном режиме, контролируя ход выполнения работ. Задействована специальная техника и обеспечена готовность к принятию необходимых мер.

Согласно предварительным данным, пострадавших и материального ущерба в результате инцидента не зафиксировано.

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