В Кыргызстане прошел первый Межкультурный молодежный лагерь

На побережье озера Иссык-Куль в Кыргызстане при поддержке Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой и при организации Общественного объединения азербайджанцев Кыргызстана "Бирлик" был проведён первый Межкультурный молодежный лагерь.

Как сообщили Day.Az в госкомитете, в мероприятии приняли участие представители обеих стран, в том числе члены Совета Ассамблеи народа Кыргызстана.

Основной целью проведения мероприятия было ознакомление с историей, языком и традициями азербайджанского и кыргызского народов, укрепление взаимопонимания посредством интерактивной деятельности, а также создание условий для совместных проектов в многоязычной и творческой среде. Участники были вовлечены в совместную творческую деятельность в самых разных направлениях - от народных танцев и музыки до современных арт-проектов.

Программа мероприятия включала визит в культурный центр "Рух-Ордо", встречи у костра, танцевальные конкурсы и прогулки по берегу озера.

"Мы стали свидетелями искреннего интереса молодежи к культуре друг друга, их стремления к общению. Такой энтузиазм молодых людей доказывает необходимость подобных проектов для укрепления межнациональной гармонии и развития гуманитарных связей", - отметил председатель ОО "Бирлик" Хансывар Бахшалиев. Он выразил благодарность Государственному комитету Азербайджана по работе с диаспорой, министерству культуры, информации и молодежной политики Кыргызстана, Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике, а также Совету Ассамблеи народа Кыргызстана за поддержку в организации мероприятия.

На панельной сессии выступили заместитель министра культуры, информации и молодежной политики Кыргызстана Марат Тагаев, председатель Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике Мелис Мураталиев, а также начальник отдела Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой Али Байталов.

Реализованный на побережье Иссык-Куля проект заложил прочную основу для будущих встреч, творческого сотрудничества и долгосрочных отношений между молодежью двух стран.

Организаторы выразили надежду, что эта инициатива станет доброй традицией и в следующем году мероприятие пройдет в более широком формате.

В завершение участникам были вручены благодарственные письма.