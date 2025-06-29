Автор: Назрин Абдул, Azernews

Азербайджан переориентируется с традиционного экспорта нефти и газа на роль регионального лидера в области возобновляемой энергетики. Благодаря чёткой национальной стратегии и растущему мировому спросу на устойчивые источники энергии, страна сделала "зелёную" энергетику ключевым элементом своей долгосрочной экономической и геополитической повестки. Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан запустил амбициозные планы по увеличению доли возобновляемых источников энергии в установленной мощности электроэнергетики до 38% в течение пяти лет и примерно до 43% к 2035 году. Эти цели отражают стремление сократить зависимость от ископаемого топлива, выполнить климатические обязательства и превратить Азербайджан в "зелёный энергетический коридор", соединяющий Азию и Европу.

Этот стратегический поворот подкреплён законодательными реформами, созданием новых инвестиционных механизмов и углублением многостороннего сотрудничества, что свидетельствует о готовности Азербайджана возглавить новую эру энергетической дипломатии в регионе.

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов озвучил твёрдую позицию страны на заседании министров энергетики Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и форуме "Промышленная инновация как движущая сила устойчивого энергетического развития", прошедших в городе Нинбо, Китай.

В своём выступлении Шахбазов подчеркнул приверженность Азербайджана зелёной трансформации через технологические инновации, международные партнёрства и развитие межрегиональной энергетической инфраструктуры. Он отметил, что Азербайджан не только наращивает внутренние мощности, но и позиционирует себя как транзитную страну для потоков возобновляемой энергии между Центральной Азией, Турцией и Европой.

Министр акцентировал внимание на 157 ГВт ветрового потенциала Азербайджана в Каспийском море, подчеркнув, что офшорная ветроэнергетика, солнечные проекты и новые интерконнекторы составляют основу стратегии страны в области ВИЭ. Эти проекты реализуются с применением передовых технологий и в рамках стратегических альянсов с зарубежными партнёрами, особенно в рамках ШОС.

Одним из ключевых событий во время визита Шахбазова в Китай стало расширение энергетического сотрудничества между Азербайджаном и Китаем. Министр отметил, что отношения двух стран достигли новой стратегической глубины, что было закреплено подписанием всеобъемлющего стратегического партнёрства в Пекине в апреле 2024 года.

Одной из вех стало недавнее подписание Меморандума о взаимопонимании между Государственным агентством по возобновляемым и альтернативным источникам энергии Азербайджана и компанией China Datang Overseas Investment Co. Ltd. Как подтвердил Шахбазов в своём официальном аккаунте в X, соглашение направлено на развитие "зелёного энергетического коридора" и включает проекты по строительству офшорных ветроэлектростанций и солнечных электростанций.

"Мы провели продуктивную встречу с председателем правления China Datang Corporation Лю Цзюнем", - заявил Шахбазов. - "Мы обсудили проекты в области офшорной ветроэнергетики и солнечных электростанций, а также подписали меморандум о сотрудничестве для поддержки развития зелёного энергетического коридора".

Китайские компании, включая Datang, всё активнее выступают не только подрядчиками, но и долгосрочными инвесторами и соразработчиками в секторе возобновляемой энергетики Азербайджана. В рамках партнёрства планируется реализация проектов общей мощностью около 2,3 ГВт в ветровой и солнечной энергетике, а также 2 ГВт офшорной ветроэнергетики в Каспийском море.

Министр подчеркнул, что технологическое лидерство Китая, научная экспертиза и финансовые возможности играют важнейшую роль в энергетическом переходе по всему региону ШОС. Он также подтвердил заинтересованность Азербайджана в расширении сотрудничества в сферах трансфера технологий, развития человеческого капитала и совместных научных исследований в области чистой энергии.

Зелёная энергетическая стратегия Азербайджана опирается на несколько ключевых инфраструктурных инициатив, призванных соединить энергетический потенциал страны с региональными и европейскими рынками.

В их числе - проект "Зелёного энергетического коридора Каспий - Чёрное море - Европа", подписанный в декабре 2022 года между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией. В рамках проекта предусмотрено строительство подводного кабеля длиной 1195 километров по дну Чёрного моря, пропускной способностью 1000 мегаватт, что позволит экспортировать до 4 ГВт "зелёной" электроэнергии в Европу.

Этот коридор представляет собой не только техническое достижение, но и геополитический актив, укрепляющий роль Азербайджана как надёжного и устойчивого энергетического партнёра Европейского союза на фоне растущих опасений по поводу энергетической безопасности и диверсификации поставок.

В ноябре 2024 года, во время проведения COP29 в Баку, Азербайджан подписал трёхстороннее соглашение с Казахстаном и Узбекистаном о развитии сотрудничества в сфере производства, передачи и торговли возобновляемой энергией. Это партнёрство сосредоточено на развитии Срединного коридора - трансконтинентального маршрута, соединяющего Центральную Азию с Европой через Южный Кавказ.

Соглашение также включает развитие технологий зелёного водорода и зелёного аммиака, которые рассматриваются как ключевые для следующего этапа глобального энергетического перехода. Эта инициатива дополняет другие региональные усилия Азербайджана, включая проект меморандума о сотрудничестве, подписанный в феврале 2025 года с Болгарией, Грузией и Турцией. Документ предусматривает развитие инфраструктуры зелёной электроэнергии, модернизацию национальных электросетей и трансграничную торговлю энергией, а также привлечение совместных инвестиций в генерацию чистой энергии.

Президент Ильхам Алиев подчёркивает стратегическое значение таких форматов сотрудничества, заявляя, что региональная энергетическая интеграция является основой экономической стабильности и энергетической независимости на евразийском пространстве.

Приверженность Азербайджана возобновляемой энергетике - это не просто ответ на вызовы климата, а часть долгосрочной экономической и геополитической стратегии. Сместив фокус с ископаемых ресурсов на чистую энергию, страна активно диверсифицирует экономику, снижает уязвимость перед колебаниями мировых цен на нефть и формирует себя как межрегиональный энергетический узел.

Реализуя зелёные инициативы, Азербайджан усиливает свой мягкий дипломатический потенциал, укрепляет связи с Китаем, Европейским союзом и соседними странами, а также поддерживает концепцию "Зелёного шёлкового пути", предусматривающую создание устойчивых энергетических систем, соединяющих Восточную Азию и Западную Европу.

Кроме того, внимание Азербайджана к инновациям, образованию и развитию человеческого капитала означает, что страна строит не только инфраструктуру, но и будущее - подготавливая рабочую силу и институты к новой энергетической эпохе.

По мере того как мировой энергетический порядок продолжает трансформироваться, Азербайджан стратегически переосмысливает свою роль. Чёткий план действий, расширяющееся международное партнёрство и масштабные инфраструктурные проекты позволяют стране занять важнейшее место в глобальном переходе к "зелёной" энергии.

Соединяя национальные интересы с глобальными целями климатической безопасности, диверсификации энергетики и технологических инноваций, Азербайджан выстраивает лидерскую модель, сочетающую экономический прагматизм, региональную дипломатию и экологическую ответственность - подавая пример другим развивающимся странам, стремящимся адаптироваться к эпохе после ископаемого топлива.