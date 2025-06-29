Как полиция в России вербует мигрантов на войну против Украины

Мигрантов в России продолжают вербовать на войну в Украине. Волонтеры и правозащитники рассказывают о всё более жестких методах. Мигрантов, чаще всего это уроженцы стран Центральной Азии, силовики отлавливают на улицах и склоняют к подписанию контракта с Минобороны. Некоторых из них избивают. Проект Мигрант Медиа рассказывает, что известно о вербовке мигрантов на войну против Украины.

Как передает Day.Az со ссылкой на Настоящее Время, узбекистанец Умар (имя изменено) показывает бланк, где описаны льготы и выплаты, которые получит мигрант, если подпишет контракт с Минобороны России. Эту бумагу ему дали в полицейском участке. Туда его доставили после того, как задержали на улице. По словам Умара, случилось это в конце мая.

"Нас задержала полиция. С документами всё было в порядке, но они спрашивали, хочу ли я пойти на войну. Я написал имя и фамилию и поставил галочку напротив пункта "отказываюсь", - рассказывает он. - Я не понял, что было написано на бумаге. Потом они спросили: "Хочешь пойти на войну?" Когда я отказался, сказали, что нужно сделать фото. Нас держали в участке несколько часов, отпустили поздно. Несколько дней назад я видел в сети видео, в котором говорилось, что мигрантов подставляют, чтобы отправить на войну в Украину. Теперь я боюсь, что могут подставить и меня. В участок привезли меня, моего друга и ещё одного мигранта, он тоже работает в Москве".

Узбекистанец согласился рассказать об этом на условиях анонимности. По его словам, нарушений с его стороны не было. Но, как и других его соотечественников, его забрали в отделение без объяснения причин.

"Мы вышли на улицу, и недалеко от нашей квартиры нас остановили сотрудники полиции. Проверили документы - всё было в порядке. Сказали: "Поехали в отдел". На мой вопрос: "В чём дело" ответили: "В отделении разберёмся". Я впервые оказался в такой ситуации. Раньше, когда проверяли, никаких проблем с документами не находили. Раньше иногда приходилось давать деньги, чтобы не докапывались. А тут сразу в отдел", - рассказывает Умар.

Умар говорит, что ему повезло - к нему не применяли насилие. Ранее Мигрант Медиа рассказывали об узбекистанце Юсуфе, которого избили полицейские, чтобы заставить его подписать военный контракт.

"Меня ударили дубинкой по ногам. Потом прижали к стене и кричали: "Почему не хочешь воевать", - говорил он.

Методы вербовки мигрантов на войну, как отмечают правозащитники, стали более жесткими. Российские силовики пускают в ход не только уговоры, обещания отменить депортацию и ускоренное гражданство, но и дубинки. Такая вербовка, по словам Валентины Чупик, происходит не только в полицейских участках, но в миграционных центрах.

"При оформлении любых документов мигрантам суют на подпись информационное письмо о возможности получения гражданства России через службу в российской армии. Такие письма дают и мигрантам в спецприёмниках. Им говорят: "Мы тебя освободим от депортации, но ты не обязан подписывать это". Практически все госслужащие сейчас сидят с этими письмами и суют их всем иностранцам подряд", - говорит правозащитница.

Власти стран Центральной Азии регулярно напоминают своим гражданам: участие в чужой армии - уголовное преступление. За наёмничество предусмотрено до 10 лет тюрьмы.

Ранее украинский проект "Хочу жить" опубликовал имена более 3000 граждан стран Центральной Азии, воюющих на стороне российской армии. Правозащитники опасаются, что число таких случаев будет только расти.