Трамп неожиданно высказался о Маске после ссоры

Президент США Дональд Трамп после публичной ссоры назвал американского миллиардера Илона Маска замечательным парнем.

Как передает Day.Az, соответствующее заявление политик сделал в интервью телеканалу Fox News.

"Я думаю, что Илон - замечательный парень, и я знаю, что у него все будет хорошо всегда", - отметил глава Белого дома.

Президент США добавил, что помнит поддержку Илона Маска во время предвыборной кампании.

Конфликт между Маском и Трампом произошел в начале июня на фоне ухода бизнесмена с поста главы департамента государственной эффективности США (DOGE). Он критиковал законопроект главы Белого дома о сокращении федеральных расходов, а также предложенный президентом проект государственного бюджета.

Позднее Илон Маск выразил сожаление из-за опубликованных им в соцсетях постов о президенте США. Он признал, что где-то зашел слишком далеко.