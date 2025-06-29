В Иране рассказали о количестве пострадавших при ударе Израиля

После удара Израиля по тюрьме "Эвин" в Тегеране скончался 71 человек. Об этом сообщил представитель судебной власти Ирана Асгар Джахангир, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"В ходе нападения на тюрьму "Эвин" скончался 71 человек, в том числе административный персонал тюрьмы, солдаты-призывники, заключенные, члены семей заключенных", - подчеркнул судья.

Удар по тюрьме был нанесен еще в понедельник, 23 июня, до достижения прекращения огня. Вскоре стало известно о разрушении части административного здания тюрьмы.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.

Позднее, в ночь на 22 июня американский президент Дональд Трамп сообщил, что ВВС США провели успешную атаку на "три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан". Он заявил, что Тегерану следует согласиться на прекращение конфликта.

Вечером 23 июня Иран выпустил шесть ракет по базам США, расположенным на территории Катара.

24 июня США объявили о перемирии между Ираном и Израилем. По утверждению израильской стороны, режим прекращения огня был нарушен. В ответ Израиль планировал нанести мощные удары по Исламской Республике, но Дональд Трамп призвал отказаться от этих планов. В итоге ЦАХАЛ сократил число целей до одной и атаковал радиолокационную систему вблизи Тегерана. Перемирие остается в силе, подчеркнул президент США.