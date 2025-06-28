AZAL возобновляет рейсы Баку–Тель-Авив–Баку

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL с 28 июня 2025 года возобновляет осуществление рейсов по маршруту Баку-Тель-Авив-Баку, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на AZAL.

Ранее рейсы были временно приостановлены в связи с напряженной обстановкой на Ближнем Востоке и закрытием воздушного пространства ряда стран. В настоящее время ситуация стабилизировалась, что позволяет восстановить безопасное авиасообщение между Азербайджаном и Израилем.

Авиабилеты доступны на официальном сайте авиакомпании www.azal.az, в мобильном приложении AZAL, в кассах авиакомпании, а также у аккредитованных агентств.