https://news.day.az/tourism/1764005.html AZAL возобновляет рейсы Баку–Тель-Авив–Баку Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL с 28 июня 2025 года возобновляет осуществление рейсов по маршруту Баку-Тель-Авив-Баку, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на AZAL. Ранее рейсы были временно приостановлены в связи с напряженной обстановкой на Ближнем Востоке и закрытием воздушного пространства ряда стран.
AZAL возобновляет рейсы Баку–Тель-Авив–Баку
Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL с 28 июня 2025 года возобновляет осуществление рейсов по маршруту Баку-Тель-Авив-Баку, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на AZAL.
Ранее рейсы были временно приостановлены в связи с напряженной обстановкой на Ближнем Востоке и закрытием воздушного пространства ряда стран. В настоящее время ситуация стабилизировалась, что позволяет восстановить безопасное авиасообщение между Азербайджаном и Израилем.
Авиабилеты доступны на официальном сайте авиакомпании www.azal.az, в мобильном приложении AZAL, в кассах авиакомпании, а также у аккредитованных агентств.
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