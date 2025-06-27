Азербайджан и Италия обсудили сотрудничество в сфере сельского хозяйства

В рамках рабочего визита делегации во главе с министром сельского хозяйства Азербайджана Меджнуном Мамедовым в Италию было обсуждено расширение двустороннего сотрудничества в профильной сфере.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе ведомства, в ходе визита М.Мамедов встретился с президентом Федерации производителей сельскохозяйственных машин Италии (FederUnacoma) Мариатерезой Маскио.

М.Мамедов предоставил подробную информацию о работе, проводимой в направлении развития аграрного сектора в Азербайджане под руководством президента Ильхама Алиева. Обратив внимание, что аграрный сектор в Азербайджане освобожден от всех налогов, за исключением земельного, министр отметил, что в стране существуют сильные механизмы государственной поддержки в форме субсидий, кредитов и льгот для развития сельского хозяйства. На встрече обсуждался вопрос проведения презентации современной сельскохозяйственной техники в Азербайджане итальянскими компаниями-поставщиками.

Президент FederUnacoma Мариатереза Маскио, в свою очередь, предоставила подробную информацию о деятельности представляемой ею организации. Она отметила, что Федерация объединяет компании, производящие современную сельскохозяйственную технику и оборудование.Она подчеркнула заинтересованность в сотрудничестве с Азербайджаном в аграрной сфере.

На встрече также обсуждались вопросы расширения сотрудничества в сельскохозяйственном секторе, особенно обновления парка сельскохозяйственной техники Азербайджана и повышения уровня механизации, перспективы создания Центра итальянской сельскохозяйственной техники в Азербайджане, возможности реализации совместных инициатив, направленных на продвижение ресурсосберегающих технологий, и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.