Хор, оркестр и великая музыка летним вечером в Баку

Проект "Дни оперы", реализуемый Азербайджанским государственным академическим театром оперы и балета, продолжает дарить публике музыкальные открытия. Очередным ярким событием стал концерт "Ночь хоровой симфонии", прошедший в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, сообщает Day.Az.

В этой феерии слились мощь симфонического оркестра, сила многоголосого хора и эмоциональность оперного искусства. Зал был полон, публика - восхищена.

На сцену вышли звёзды азербайджанской сцены: народный артист Акрам Поладов, заслуженные артисты Фарида Мамедова, Сабина Вахабзаде, Турал Агасиев, Алиахмед Ибрагимов, Ильхам Назаров, а также солисты Махир Тагизаде, Адиль Ахундов, Фахмин Ахмедли, Игорь Ядров и Руслан Персан.

В программе звучали шедевры из сокровищницы мировой и азербайджанской оперы - произведения Узеира Гаджибейли, Исмаила Гаджибейли, Муслима Магомаева, Гары Гараева, Джафара Гаджиева, Джахангира Джахангирова, Джузеппе Верди, Кристофа Глюка, Петра Чайковского, Модеста Мусоргского и Дмитрия Шостаковича.

Дирижировал концертом заслуженный артист Азербайджана Эйюб Гулиев, хормейстер - заслуженный деятель искусств Севиль Гаджиева.

Музыкальный вечер стал настоящим праздником для всех, кто ценит живое исполнение, мастерство и глубокую эмоциональность большого искусства.

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