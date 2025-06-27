В Армении полиция задержала сторонников архиепископа

У Следственного комитета Армении полиция задерживает сторонников архиепископа Микаэла Аджапахяна, который ранее явился в СК.

Как передает Day.Az, кадры задержаний опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео:

Ранее мы сообщали, что Аджапахян сам явился в Следком Армении.

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