https://news.day.az/world/1763921.html

В Армении полиция задержала сторонников архиепископа - ВИДЕО

У Следственного комитета Армении полиция задерживает сторонников архиепископа Микаэла Аджапахяна, который ранее явился в СК. Как передает Day.Az, кадры задержаний опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео: Ранее мы сообщали, что Аджапахян сам явился в Следком Армении. Видео по теме: