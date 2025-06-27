https://news.day.az/world/1763921.html В Армении полиция задержала сторонников архиепископа - ВИДЕО У Следственного комитета Армении полиция задерживает сторонников архиепископа Микаэла Аджапахяна, который ранее явился в СК. Как передает Day.Az, кадры задержаний опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео: Ранее мы сообщали, что Аджапахян сам явился в Следком Армении. Видео по теме:
В Армении полиция задержала сторонников архиепископа - ВИДЕО
У Следственного комитета Армении полиция задерживает сторонников архиепископа Микаэла Аджапахяна, который ранее явился в СК.
Как передает Day.Az, кадры задержаний опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Ранее мы сообщали, что Аджапахян сам явился в Следком Армении.
Видео по теме:
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