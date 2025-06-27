"Карван" начал подготовку к новому сезону.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Futbolinfo.az, "черно-белая" команда, которая будет выступать в Премьер-лиге, начала тренироваться в городе Евлах.

Первый этап подготовки носит селекционный характер. В настоящее время команда тренируется один раз в день.

Селекционные тренировки продлятся неделю. Затем команда проведет сборы в Габале или Губе.

Отметим, что в селекционных тренировках задействовано около 30 футболистов. Среди них местные игроки и легионеры.