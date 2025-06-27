https://news.day.az/sport/1763916.html "Карван" начал подготовку к новому сезону "Карван" начал подготовку к новому сезону. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Futbolinfo.az, "черно-белая" команда, которая будет выступать в Премьер-лиге, начала тренироваться в городе Евлах. Первый этап подготовки носит селекционный характер. В настоящее время команда тренируется один раз в день.
"Карван" начал подготовку к новому сезону
"Карван" начал подготовку к новому сезону.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Futbolinfo.az, "черно-белая" команда, которая будет выступать в Премьер-лиге, начала тренироваться в городе Евлах.
Первый этап подготовки носит селекционный характер. В настоящее время команда тренируется один раз в день.
Селекционные тренировки продлятся неделю. Затем команда проведет сборы в Габале или Губе.
Отметим, что в селекционных тренировках задействовано около 30 футболистов. Среди них местные игроки и легионеры.
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