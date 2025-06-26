https://news.day.az/world/1763704.html США планируют выделить $60 млрд на развитие ядерной триады Минобороны США заявило о планах выделить около $60 млрд на развитие и поддержку всех компонентов ядерной триады в 2026 году, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. " ... бюджет на 2026 финансовый год запрашивает около 60 миллиардов на ядерную сферу для поддержки и модернизации всех трех направлений нашей триады", - заявили в ведомстве.
США планируют выделить $60 млрд на развитие ядерной триады
Минобороны США заявило о планах выделить около $60 млрд на развитие и поддержку всех компонентов ядерной триады в 2026 году, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
" ... бюджет на 2026 финансовый год запрашивает около 60 миллиардов на ядерную сферу для поддержки и модернизации всех трех направлений нашей триады", - заявили в ведомстве.
25 июня президент США Дональд Трамп сравнил американские удары по иранским ядерным объектам со сбросом атомных бомб на Хиросиму и Нагасаки, который "положил конец" Второй мировой войне.
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