В США раскрыли дипломатические усилия по возобновлению переговоров с Ираном

Представители Белого дома обсуждали возможную помощь Ирану в получении доступа к сумме до $30 млрд для создания гражданской ядерной программы.

Как передает Day.Az, об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

"Администрация [президента США Дональда] Трампа обсуждает возможность предоставления Ирану доступа к сумме в $30 млрд для создания гражданской ядерной программы по производству энергии, смягчения санкций и высвобождения миллиардов долларов из ограниченных иранских фондов", - говорится в сообщении.

CNN отмечает, что все эти предложения являются частью усиливающихся попыток вернуть Тегеран за стол переговоров. По информации источников, переговоры велись даже на фоне шквала военных ударов в Иране и Израиле за последние две недели.