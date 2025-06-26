В США раскрыли дипломатические усилия по возобновлению переговоров с Ираном
Представители Белого дома обсуждали возможную помощь Ирану в получении доступа к сумме до $30 млрд для создания гражданской ядерной программы.
Как передает Day.Az, об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
"Администрация [президента США Дональда] Трампа обсуждает возможность предоставления Ирану доступа к сумме в $30 млрд для создания гражданской ядерной программы по производству энергии, смягчения санкций и высвобождения миллиардов долларов из ограниченных иранских фондов", - говорится в сообщении.
CNN отмечает, что все эти предложения являются частью усиливающихся попыток вернуть Тегеран за стол переговоров. По информации источников, переговоры велись даже на фоне шквала военных ударов в Иране и Израиле за последние две недели.
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