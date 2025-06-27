Иранская сторона абсолютно уверена, что территория Азербайджана никогда не может быть использована против Ирана - посол
Иранская сторона абсолютно уверена, что территория Азербайджана никогда не может быть использована против Ирана, азербайджанское государство никогда этого не допустит.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал новоназначенный чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Азербайджане Муджтаба Демирчилу, вручая верительные грамоты Президенту Ильхаму Алиеву.
Посол отметил, что отношения между Азербайджаном и Ираном основаны на дружбе, добрососедстве и братстве.
М.Демирчилу подчеркнул, что принципиальная и твердая позиция Азербайджана в связи с противостоянием между Ираном и Израилем высоко оценивается в Иране, и поблагодарил за это.
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