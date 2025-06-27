Иранская сторона абсолютно уверена, что территория Азербайджана никогда не может быть использована против Ирана, азербайджанское государство никогда этого не допустит.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал новоназначенный чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Азербайджане Муджтаба Демирчилу, вручая верительные грамоты Президенту Ильхаму Алиеву.

Посол отметил, что отношения между Азербайджаном и Ираном основаны на дружбе, добрососедстве и братстве.

М.Демирчилу подчеркнул, что принципиальная и твердая позиция Азербайджана в связи с противостоянием между Ираном и Израилем высоко оценивается в Иране, и поблагодарил за это.