Иранская сторона абсолютно уверена, что территория Азербайджана никогда не может быть использована против Ирана

Иранская сторона абсолютно уверена, что территория Азербайджана никогда не может быть использована против Ирана, азербайджанское государство никогда этого не допустит.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал новоназначенный чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Азербайджане Муджтаба Демирчилу, вручая верительные грамоты Президенту Ильхаму Алиеву.

Посол отметил, что отношения между Азербайджаном и Ираном основаны на дружбе, добрососедстве и братстве.

М.Демирчилу подчеркнул, что принципиальная и твердая позиция Азербайджана в связи с противостоянием между Ираном и Израилем высоко оценивается в Иране, и поблагодарил за это.