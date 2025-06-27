В самой сухой пустыне мира выпал снег

В чилийской пустыне Атакама, которая является самой сухой в мире, выпал снег.

Как передает Day.Az, об этом сообщила обсерватория ALMA в социальной сети Х.

"Невероятно! Пустыня Атакама, самая сухая в мире, покрыта снегом!" - говорится в сообщении.