https://news.day.az/world/1763738.html

В самой сухой пустыне мира выпал снег

В чилийской пустыне Атакама, которая является самой сухой в мире, выпал снег. Как передает Day.Az, об этом сообщила обсерватория ALMA в социальной сети Х. "Невероятно! Пустыня Атакама, самая сухая в мире, покрыта снегом!" - говорится в сообщении.