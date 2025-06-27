https://news.day.az/world/1763738.html В самой сухой пустыне мира выпал снег В чилийской пустыне Атакама, которая является самой сухой в мире, выпал снег. Как передает Day.Az, об этом сообщила обсерватория ALMA в социальной сети Х. "Невероятно! Пустыня Атакама, самая сухая в мире, покрыта снегом!" - говорится в сообщении.
В самой сухой пустыне мира выпал снег
В чилийской пустыне Атакама, которая является самой сухой в мире, выпал снег.
Как передает Day.Az, об этом сообщила обсерватория ALMA в социальной сети Х.
"Невероятно! Пустыня Атакама, самая сухая в мире, покрыта снегом!" - говорится в сообщении.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре