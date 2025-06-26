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В Кении попытались разогнать протестующих с водомётами с розовой жидкостью - ВИДЕО

В Кении попытались разогнать протестующих с водомётами с розовой жидкостью. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео: