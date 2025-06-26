В Кении попытались разогнать протестующих с водомётами с розовой жидкостью

В Кении попытались разогнать протестующих с водомётами с розовой жидкостью.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео: