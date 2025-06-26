https://news.day.az/sport/1763610.html "Нефтчи" заключил контракт с Эмилем Балаевым Азербайджанская футбольная команда "Нефтчи" заключила новый контракт с Эмилем Балаевым. Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба. Опытный вратарь будет выступать за "черно-белых" до лета 2026 года.
"Нефтчи" заключил контракт с Эмилем Балаевым
Азербайджанская футбольная команда "Нефтчи" заключила новый контракт с Эмилем Балаевым.
Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба.
Опытный вратарь будет выступать за "черно-белых" до лета 2026 года.
Отметим, что Балаев, воспитанник "Нефтчи", также защищавший ворота команды в 2011-2014 годах, находится в составе бакинского представителя с лета 2023 года. За сборную он сыграл 14 матчей.
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