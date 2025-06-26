Япония впервые провела ракетные стрельбы на своей территории, а не в США. На учениях применили противокорабельную ракету, пишет Defense News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ракета малой дальности класса "земля-корабль" Type 88 стартовала с полигона Сидзунай на острове Хоккайдо. Изделие поразило беспилотный катер, который находился примерно в 40 километрах от южного побережья острова. Отмечается, что военное руководство страны изучает результаты испытаний.

"Из-за ограниченности пространства и соображений безопасности Япония ранее проводила ракетные испытания на территории Соединенных Штатов, союзника по договору, и Австралии, главного партнера Японии в области обороны, где имеются обширные тренировочные полигоны", - говорится в публикации.

Ракета Type 88, разработанная компанией Mitsubishi Heavy Industries, может поражать цели на дальности около 100 километров. Изделие оснащено кумулятивной боевой частью весом 225 килограммов. Пусковая установка на шасси трехосного грузовика несет шесть ракет.