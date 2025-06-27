У Nintendo Switch 2 нашли слабое место

Блогер Monitors Unboxed опубликовал на своем YouTube-канале результаты измерений дисплея консоли Nintendo Switch 2. Оказалось, что новинка заметно уступает предшественнику по качеству экрана, передает Day.Az.

Согласно замерам блогера, время отклика экрана Nintendo Switch 2 составило 33 миллисекунды - это один из худших показателей среди протестированных устройств на канале и почти в два раза хуже, чем у самого медленного монитора в выборке (19 мс). В сравнении со средними игровыми мониторами (5-6 мс) отставание превышает шесть раз, а по сравнению с OLED-панелями (0,3 мс) - более чем в 100 раз.

Отдельное внимание привлекает тот факт, что оригинальная Nintendo Switch демонстрировала более высокую скорость отклика - 21 мс. Эксперт связывает ухудшение показателей во втором поколении с отсутствием функции разгона матрицы (овердрайв), которую производитель, по всей видимости, отключил для сохранения времени автономной работы устройства.

В результате при воспроизведении динамичного контента на дисплее наблюдаются заметные шлейфы и размытость изображения. Не исключено, что овердрайв может быть реализован на уровне программного обеспечения, и рассчитывают на возможность его активации последующими обновлениями прошивки.