Армянская истерика вокруг азербайджанской выставки в Гааге

Автор: Мехти Ахмедзаде

С 15 мая по 20 июня 2025 года в здании мэрии Гааги - Atrium City Hall, одном из самых посещаемых и уважаемых общественных пространств Нидерландов, прошла масштабная выставка под названием "Великолепие азербайджанских ковров: обучение через искусство". Организаторами выступили Посольство Азербайджана в Нидерландах и ОАО "Азерхалча", при активной поддержке Гаагской мэрии. Выставка стала очередным примером успешного культурного представительства Азербайджана за рубежом, вызвав живой интерес у десятков тысяч посетителей. За месяц работы выставку посетили около 120 тысяч человек - около 4 тысяч в день.

На выставке были показаны и Карабахские ковры, что вызвало истерику у армян - начались безосновательные обвинения и претензии. В частности, на страницах армянских СМИ началась жалкая кампания по дискредитации выставки. Зазвучали те же, избитые штампы: якобы Азербайджан присваивает "армянское наследие" (которого в Карабахе никогда не было - ред.), ковры из Карабаха "не азербайджанские", а Тебриз и Ардебиль вовсе "не имеют отношения к истории Азербайджана". Все эти утверждения не только не выдерживают исторической и логической критики, но и являются частью системной кампании по искажению культурной реальности Кавказа.

В первую очередь стоит напомнить армянским выскочкам, что Карабахская школа ковроткачества - неотъемлемая часть азербайджанской культуры. Её традиции формировались веками на основе тюркской, исламской и местной художественной эстетики, и именно азербайджанцы являлись её основными носителями. Упоминания о карабахских коврах встречаются в источниках, где они прямо отнесены к азербайджанской традиции. Именно поэтому азербайджанские ковры из Шуши, Ходжавенда, Агдама, Джебраила и других районов Карабаха включены в национальный реестр нематериального культурного наследия и были признаны ЮНЕСКО в 2010 году.

Попытки армян приписать себе эти ковры, заявляя об их "армянском происхождении", являются ничем иным, как примером культурной подмены и желания поставить под сомнение азербайджанскую историю. Особенно лицемерно звучат утверждения, что ковры "армянские", в то время как после освобождения Карабаха от оккупации в 2020 году армяне пытались в спешке вывезти, украсть и присвоить тысячи единиц азербайджанских ковров из музеев и частных домов. Видеозаписи, фотоматериалы и свидетельства очевидцев документально подтверждают эти факты. Какой ещё нужен аргумент, чтобы понять, кто у кого что "присваивает"?

Посол Азербайджана в Нидерландах Мамед Ахмедзаде дал исчерпывающий комментарий относительно истерики, поднятой армянской стороной. По его словам, выставка прошла успешно и вызвала огромный интерес у жителей и гостей Гааги. Мэр города Ян ван Занен лично посетил выставку, сфотографировался с азербайджанскими коврами и даже принял участие в официальном приеме по случаю Дня независимости Азербайджана 28 мая.

По словам посла, именно успех выставки стал причиной армянской злобы:

"Попытка армян поставить под сомнение ценность выставки показывает, что армянская сторона обеспокоена тем, что не достигнет своей цели. Община пыталась оказать давление на мэрию, направила письма с требованием отменить выставку, но мы этого не допустили. Мэр повёл себя корректно, поддержал нас. Более того, он не только выступил, но и сам разместил фото с нашими коврами на официальной странице мэрии".

Кроме того, посол подчеркнул, что Азербайджанская община в Нидерландах направила десятки благодарственных писем в мэрию Гааги, что говорит о высокой общественной поддержке.

На протяжении десятилетий Армения пыталась создать альтернативную реальность, в которой всё, что касается Карабаха, преподносится как "древнеармянское". Но реальность иная. Карабахское ковроткачество - это искусство, развивавшееся в азербайджанской среде, передававшееся от поколения к поколению в семьях азербайджанских мастеров. Армяне же, оказавшись в регионе как переселенцы после русско-персидских войн, со временем начали присваивать не только территорию, но и культурные элементы.

Примеры фальсификации армянами хорошо известны. Достаточно вспомнить, как армянские авторы в XX веке массово переиздавали книги о коврах, вырезая из них азербайджанские названия и заменяя их армянскими. Или как в музеях Еревана выставляются ковры с азербайджанскими орнаментами, но с пояснениями "армянское происхождение". Всё это - попытка не просто присвоить чужое, а стереть само существование азербайджанского культурного кода.

История с выставкой в Гааге в очередной раз показала: армянская сторона по привычке не может смириться с тем, что Азербайджан громко и достойно представляет своё подлинное культурное наследие миру. Потому что правда колит глаза.

Азербайджан не только бережно сохраняет свою культуру, но и делает её доступной и узнаваемой на международной арене. Мы демонстрируем миру богатство нашего наследия, не искажая чужого, не присваивая чужих традиций, а показывая то, что принадлежит нам по праву. Мы не позволим никому переписывать историю и затирать наше законное место в культурной мозаике региона.

Выставка в Нидерландах стала важным шагом в культурной дипломатии Азербайджана. Она наглядно доказала: азербайджанская культура вызывает уважение, интерес и признание - несмотря на истерики, давление и закулисные попытки саботажа. И это - лучший ответ тем, кто годами пытается строить свою идентичность на отрицании чужой.