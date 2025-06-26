Образ Иисуса в небе поразил жителей Филиппин

Над Филиппинами сотни верующих после литургии с изумлением наблюдали "облако, поразительно напоминающее фигуру Иисуса Христа".

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

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