https://news.day.az/unusual/1763685.html Образ Иисуса в небе поразил жителей Филиппин - ВИДЕО Над Филиппинами сотни верующих после литургии с изумлением наблюдали "облако, поразительно напоминающее фигуру Иисуса Христа". Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Ранее мы сообщали, что мощный торнадо ударил по Флориде
Образ Иисуса в небе поразил жителей Филиппин - ВИДЕО
Над Филиппинами сотни верующих после литургии с изумлением наблюдали "облако, поразительно напоминающее фигуру Иисуса Христа".
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Ранее мы сообщали, что мощный торнадо ударил по Флориде
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