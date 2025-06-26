https://news.day.az/world/1763651.html Мощный торнадо ударил по Флориде - ВИДЕО Мощный торнадо поднял в воздух дом и сорвал крышу со второго. Как передает Day.Az, по сообщениям американских СМИ, шторм, обрушившийся накануне на Ларго, Флорида, повредил десятки зданий, повалил деревья и линии электропередач, оставив без электроснабжения сотни людей. Непогода в регионе сохраняется на протяжении нескольких дней.
Мощный торнадо ударил по Флориде - ВИДЕО
Мощный торнадо поднял в воздух дом и сорвал крышу со второго.
Как передает Day.Az, по сообщениям американских СМИ, шторм, обрушившийся накануне на Ларго, Флорида, повредил десятки зданий, повалил деревья и линии электропередач, оставив без электроснабжения сотни людей.
Непогода в регионе сохраняется на протяжении нескольких дней. Ранее у берегов Флориды очевидцы засняли редкое явление - двойной водяной смерч, "станцевал" над океаном.
Метеорологи классифицировали их как безопасные, не вышедшие на сушу.
Ранее мы сообщали, что на Париж обрушился разрушительный шторм.
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