Мощный торнадо ударил по Флориде

Мощный торнадо поднял в воздух дом и сорвал крышу со второго.

Как передает Day.Az, по сообщениям американских СМИ, шторм, обрушившийся накануне на Ларго, Флорида, повредил десятки зданий, повалил деревья и линии электропередач, оставив без электроснабжения сотни людей.

Непогода в регионе сохраняется на протяжении нескольких дней. Ранее у берегов Флориды очевидцы засняли редкое явление - двойной водяной смерч, "станцевал" над океаном.

Метеорологи классифицировали их как безопасные, не вышедшие на сушу.

Ранее мы сообщали, что на Париж обрушился разрушительный шторм.