Баку укрепляет позиции ключевого логистического узла Евразии

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network

По мере того как старый мировой порядок рушится под давлением геополитических противоречий, в Евразии формируется новый контур - прагматичный, технократичный и устойчивый.

В этом контуре Азербайджан уже не просто транзитная точка: он является опорным узлом, неотъемлемой составляющей логистической, энергетической и политико-экономической архитектуры Великого шелкового пути XXI века.

Баку и Пекин подтвердили это не просто заявлениями, а конкретными соглашениями, которые изменили характер взаимодействия между двумя странами. В центре событий два документа, подписанные в мае и июне: обновленный План сотрудничества в рамках инициативы "Пояс и путь" и Соглашение о международных мультимодальных перевозках.

Документы, служащие дипломатическому ярлыку, не являются заявлениями о намерениях. Это дорожные карты и практические механизмы, которые с юридической точки зрения формализуют синхронное и институциональное объединение Азербайджана и Китая. Более того, эти отношения основаны на логике взвешенной симметрии интересов, а не независимости. Баку уже давно преодолел образ "транзитной территории".

Сегодня речь идет о полной интеграции Азербайджана в стратегическую инфраструктурную матрицу, созданную Китаем. Речь идет не просто о том, чтобы быть контрольно-пропускным пунктом, а о том, чтобы быть равноправным участником транспортно-логистических процессов, операций, связанных с цифровыми, финансовыми и производственными цепочками. План действий, подписанный между двумя странами, предусматривает не только товарооборот, но и совместное производство, энергетику и создание цифровых платформ. Азербайджан становится частью технологической экосистемы инициативы "Пояс и путь", в рамках которой он получает доступ к институциональному опыту Китая, инвестиционным ресурсам и логистической архитектуре нового поколения.

Выполнение плана поручено министерству экономики Азербайджанской Республики, что подтверждает государственный приоритет проекта и высокий уровень взаимного доверия между Баку и Пекином: Китай ведет диалог непосредственно с системными институтами. Второй ключевой шаг - подписанное в июне 2025 года соглашение о мультимодальных перевозках - впервые устанавливает единые правовые, технические и цифровые стандарты для транзита через территорию Азербайджана.

Данный документ охватывает такие сферы, как электронная грузовая документация, стандарты безопасности и обработка данных, что в конечном итоге сокращает время доставки грузов между Китаем и Каспийским регионом до 7-9 дней - примерно в два раза быстрее, чем два года назад. Результаты уже ощутимы: оборот контейнеров в первом квартале 2025 года вырос на 42,3 процента, установив абсолютный рекорд среди маршрутов "Пояс и путь". Средний коридор, продолжающийся в направлении Казахстана, Каспийского моря, Азербайджана и Европы, уже не просто маршрут, он становится главной артерией новой евразийской экономики.

Но стратегическое партнерство между Баку и Пекином давно вышло за пределы логистических рамок.

В мае 2025 года корпорация PowerChina подтвердила свое участие в строительстве солнечной электростанции мощностью 500 мегаватт в Джебраильском районе. Реализация проекта начнется в августе 2025 года и станет флагманом перехода Азербайджана на "зеленую" энергию.

Параллельно CNPC ведет переговоры с SOCAR о перспективах модернизации газопереработки и экспорта водорода в Европу. Это не только экспорт, но и попытка построить устойчивые маршруты "чистой энергии" на фоне растущего европейского спроса. Все эти процессы включены в новую энергетическую стратегию Азербайджана, утвержденную в мае.

Стратегия основана на синтезе устойчивой инфраструктуры, диверсифицированных поставок и баланса Восток-Запад - цель состоит в том, чтобы сделать страну энергетическим центром в меняющемся мире, а не просто мостом. Изменение маршрутов является результатом политических изменений, а не только логистической оптимизации.

После 2024 года санкционный конфликт между Китаем и Западом перешел в новую фазу, и Пекин начал искать альтернативные пути в Европу в обход российской территории. Именно Средний коридор, который идет от Казахстана, Каспийского моря, Азербайджана, Грузии и оттуда в Европу, теперь воспринимается как новая норма, а не альтернатива. Для Китая это снижение рисков и обеспечение стабильности поставок. Для Азербайджана это момент стратегического укрепления, когда география, инфраструктура и суверенная политика становятся формулой влияния.

Сегодня Азербайджан уже не "транзитная страна", а архитектор новой евразийской интеграции. Он строит союзы не на зависимости, а на основе прагматического баланса, юридической точности и политического нейтралитета. Пекин это понимает и работает с Баку не как со второстепенным партнером, а как с полноценным элементом своего глобального проекта.

Именно это и составляет истинную ценность нового этапа отношений: Азербайджан становится не объектом, а субъектом геоэкономической трансформации Евразии. Баку находится в эпицентре перемен: Азербайджан формирует новую геоэкономику Евразии. Цифры не лгут, а, наоборот, подтверждают тенденции. По данным Международного союза железных дорог, в 2024 году объем грузоперевозок по Среднему коридору составил 552 тысячи TEU.

Прогноз на 2025 год - 730 тысяч TEU. Примечательно, что более 63 процентов этих грузопотоков проходит по территории Азербайджана. Это не просто логистика. Это признание роли Азербайджана как главного евразийского узла, посредника между Востоком и Западом. В то же время это показатель растущих интересов, конкуренции и давления, включая Турцию, Россию и ЕС. В мире, где маршруты стали политическим заявлением, а контейнеры стали инструментом стратегического воздействия, Азербайджан становится уже не объектом глобальных проектов, а их соавтором и оператором.

Инициатива "Пояс и путь" больше не является китайским проектом для Баку: она становится совместной платформой, на которой Азербайджан является равноправным архитектором. План сотрудничества и соглашение о мультимодальных перевозках, подписанные между Баку и Пекином в апреле-июне 2025 года, в мире встретили неоднозначно.

Министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу 3 июня объявил о намерении расширить железнодорожное сообщение с Азербайджаном и присоединиться к перспективному Зангезурскому коридору.

Таким образом, формируется стратегический треугольник Анкара - Баку - Пекин - этот формат может радикально изменить правила игры на Евразийском континенте. Но Москва и Тегеран обеспокоены. 5 июня МИД Ирана заявил, что новые маршруты якобы "нарушают стабильность регионального транзита".

Россия же не довольствовалась словами, а перешла к делу: в официальном заявлении МИД РФ говорилось о "пересмотре приоритетов" по коридору "Север-Юг" - это фактически признание утраты прежнего контроля над Южным Кавказом. 23 апреля 2025 года в Пекине между Азербайджаном и Китаем был подписан План сотрудничества и дополнительное соглашение о мультимодальных перевозках. Эти документы стали не только символическим актом или логистическим протоколом, но и архитектурными эскизами новой евразийской инфраструктуры. Мир признал: оставить Азербайджан в стороне уже невозможно.

Без Баку попытки проложить альтернативные маршруты обречены на провал. Геополитическая карта транзита была перерисована, а его центр расположен на Каспии. Логика современного евразийского сотрудничества не предполагает формальных ролей. Азербайджан уже сам определяет траекторию и ритм. Баку вышел из роли наблюдателя и выполняет функции координатора.

Это отражается в конкретных инфраструктурных шагах: начато строительство мультимодальных центров на базе основных внутренних узлов страны, Бакинский порт расширяется, Алятский транспортный узел модернизируется и превращается в крупный логистический и грузовой центр, планируется создание специализированного грузового аэропорта, внедрение цифровых решений, включая технологии блокчейн, для мониторинга и управления грузопотоками. Эта трансформация не ограничивается только "железом" и асфальтом. Азербайджан строит инфраструктуру нового типа - управляемую, автоматизированную и технологически суверенную.

Здесь сочетаются транспорт, цифровизация и политика. Данные Бакинского международного морского торгового порта подтверждают масштабы происходящих процессов. В первом квартале 2025 года грузооборот порта вырос на 38 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 71 процент всех контейнеров поступает из Китая. Это означает, что Азербайджан уже не просто узел в цепочке поставок, а узел управления всей логистической системой между Востоком и Западом. Баку определяет не только маршрут движения товара, но и условия доступа к нему, ритм движения и даже стоимость транзита. Это уровень стратегического влияния, при котором инфраструктура перестает быть функцией обслуживания и становится политическим инструментом.

Финансовые потоки следуют по определенным маршрутам. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (AIIB) почти сразу отреагировал на подписанные между Азербайджаном и Китаем соглашения. Уже 24 апреля Банк объявил о решении выделить до 1,2 миллиарда долларов США на развитие логистической инфраструктуры Азербайджана.

Инвестиции будут направлены на строительство новых погрузочно-разгрузочных станций в Евлахе и Гяндже, цифровизацию логистических процессов и, самое главное, интеграцию Азербайджана в "цифровой Шелковый путь". Здесь речь идет не о техническом участии, а о превращении города Баку в координационный центр этой системы.

Именно эта разница имеет решающее значение. Цель состоит в том, чтобы Азербайджан сам определял правила и параметры цифровой торговли между Азией и Европой, независимо от внешних решений. Средний коридор, проходящий через Каспий, Азербайджан, Грузию и Турцию, на практике исключает традиционные маршруты через Россию - это происходит не по политической моде, а по объективным причинам: этот путь быстрее, дешевле и безопаснее. Если доставка груза из Китая в Европу через Россию занимает 27 дней, то через Азербайджан - всего 10,4 дня. Это почти тройная разница. Если транспортировка 40-футового контейнера по российскому маршруту стоит в среднем 4870 долларов США, по азербайджанскому маршруту эта цифра составляет 3420 долларов.

Это не просто экономия - это радикальное изменение логики мышления: счет превосходит идеологию, скорость заменяет заявления, а инфраструктура определяет политику. Азербайджан становится системой. Новая транзитная конфигурация Евразии проходит через эту систему, где каждый элемент инфраструктуры поддерживается финансами, цифровыми технологиями и политическими решениями. В условиях санкционного давления, военных рисков, информационных войн и глобального недоверия побеждают не лозунги, а маршруты. А победителем становятся маршруты, обеспечивающие гарантию, скорость и маневренность.

Соглашения, подписанные с Китаем 23 апреля, являются не просто формальными документами - они формализовали истину, которая давно ясна региональным и мировым игрокам: от Баку не требуют участия - с Баку заключается соглашение.

Потому что в новой логистической архитектуре Евразии Азербайджан является контрольной точкой, а не транзитом. Мир меняется, как и его правила.

Старые маршруты теряют свое значение, а прежние союзы теряют свою монополию.

Те, кто могут институционально закрепить свое место в новых логистических и энергетических режимах, не просто привлекают внимание - они становятся незаменимыми игроками.

Азербайджан - один из таких стратегических акторов.

Наша страна больше не играет по сценариям, написанным другими. Новые главы евразийской истории Баку пишет самостоятельно.