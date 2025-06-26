Известного азербайджанского флейтиста наградили в Париже

На международном онлайн-конкурсе музыки, прошедшем в Париже, известный азербайджанский флейтист Агарагим Гулиев удостоен высокой награды.

Об этом Day.Az сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Отмечается, что он был удостоен высокой награды - "Star Grand Prize" на конкурсе Gabriel Fauré Music World Competition.

Этот ежегодный конкурс объединяет профессиональных музыкантов из разных стран мира.

Выступление Агарагима Гулиева было высоко оценено жюри. Особо были отмечены как техническое мастерство, так и эмоциональная глубина его исполнения.